Кабмин поддержал проект о передаче конфискованного оружия в зону СВО

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний», - указали в тексте отзыва.

Проект внесли на рассмотрение в мае. Авторы инициативы предложили дополнить поправками закон «Об оружии». Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять документ в первом чтении. Этот вопрос могут поднять на пленарном заседании 4 июля.

В пояснительной записке авторы проекта отметили, что сейчас конфискованные и добровольно сданные оружие и патроны, обращенные в государственную собственность, подлежат уничтожению Росгвардией. Та же самая норма применяется и в отношении оружия и боеприпасов, сданных собственниками на хранение в Росгвардию и не востребованных в течение более 12 месяцев.

По мнению авторов инициативы, подобное оружие при условии его исправности вполне можно было бы передавать сотрудникам государственных военизированных организаций.

«Что особенно актуально это с учетом проведения специальной военной операции», - подчеркнули в пояснительной записке.