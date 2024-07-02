02 июля 2024, 18:02

Кабмин поддержал проект о передаче конфискованного оружия в зону СВО

РИА «Новости»
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Законопроект об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации поддержали в кабмине с учетом замечаний. Об этом со ссылкой на отзыв правительства сообщило РИА «Новости».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний», - указали в тексте отзыва.

Проект внесли на рассмотрение в мае. Авторы инициативы предложили дополнить поправками закон «Об оружии». Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять документ в первом чтении. Этот вопрос могут поднять на пленарном заседании 4 июля.

В пояснительной записке авторы проекта отметили, что сейчас конфискованные и добровольно сданные оружие и патроны, обращенные в государственную собственность, подлежат уничтожению Росгвардией. Та же самая норма применяется и в отношении оружия и боеприпасов, сданных собственниками на хранение в Росгвардию и не востребованных в течение более 12 месяцев.

По мнению авторов инициативы, подобное оружие при условии его исправности вполне можно было бы передавать сотрудникам государственных военизированных организаций.

«Что особенно актуально это с учетом проведения специальной военной операции», - подчеркнули в пояснительной записке.

Оружие Правительство РФ
02 июля 2024, 07:56
Военный летчик объяснил, почему дроны-разведчики НАТО у берегов Крыма не сбивали
РИА «Новости»
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Уничтожение подлетевших к Крыму западных дронов-разведчиков расценят как нарушение международного права, поэтому российские военные лишь оттесняли их на дальнее расстояние. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил об этом News.ru.

«Этот район до сих пор не утвержден в ООН. <…> Мы не можем их сбить, поэтому только вытесняем их», - сказал он.

Попов сообщил, что Россия подала заявку в специальный комитет ООН, чтобы восстановить права на государственную границу, морские территории и воздушное пространство. По его словам, за 10 лет решение так и не получили.

У российской авиации есть и другие способы борьбы с дронами НАТО, кроме уничтожения, заявил он. Военный летчик сказал, что российские самолеты могут всячески осложнять беспилотникам полет. Например, сбрасывать топливо, включать над БПЛА форсажи, проходить рядом на большой скорости и сбивать их с курса турбулентностью.

Американские беспилотники RQ-4 Global Hawk неоднократно приближались к Крыму. Они кружили над нейтральными водами.

Авиация Беспилотники Крым Россия Армия ООН ПВО
02 июля 2024, 07:32
Секретов не осталось. Российские инженеры разобрали взрыватель американской ATACMS
РИА «Новости»
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Российские инженеры обезвредили взрыватель американской ракеты ATACMS и досконально изучили его сложную конструкцию. Один из специалистов рассказал РИА «Новости» об обследовании трофея.

«Секретов в нем для нас не осталось никаких», - заявил он.

Специалисты пришли к выводу, что изначально боевую часть создавали для противокорабельной ракеты, но потом поставили на ATACMS. Взрыватель снабдили промежуточным детонатором, часовой системой дальнего взведения с маятником, поворотным движком для замыкания внутренней цепи, четырьмя капсюлями детонатора. Он имел сложную конструкцию, подстраиваемую под задачу. Собеседник агентства заявил, что механизм запускали магнитными элементами.

ATACMS использовали при ударах по Севастополю. В 2024 году США испытали замену этой ракете - Precision Strike Missile.

США Ракеты Россия Оружие
01 июля 2024, 07:12
Система наведения АTACMS оказалась в распоряжении российских специалистов
РИА «Новости»
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Российские специалисты приступили к изучению системы коррекции наведения и полета оперативно-тактической ракеты ATACMS производства США, в их распоряжении оказались GPS модуль и блок лазерных гироскопов. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по работе с вооружением.

«Нам представили систему наведения, боевые части ракеты ATACMS. Здесь есть три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря которым ракета держится отстроенной баллистической траектории. Благодаря GPS антенне проводится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», - сказал он.

Специалисты также изучают процесс полета ATACMS на всей корректируемой траектории полета.

Оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS разработала американская компания Lockheed Martin. Ее запускают из РСЗО, в том числе комплекса M142 HIMARS.

При этом российские военкоры ранее отмечали, что США уже испытали новую ракету Precision Strike Missile, которая в будущем станет заменой ATACMS.

Россия
28 июня 2024, 21:32
Россия начнет производить ракеты средней и меньшей дальности
РИА «Новости»
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России необходимо развернуть производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«В любом случае нам нужно <…> принимать решения о том, где - если это потребуется для обеспечения нашей безопасности - их размещать», - подчеркнул российский лидер.

Ранее политолог Иван Коновалов заявил , что, если США начнут развертывать в Европе ракеты малой и средней дальности, местное население воспримет это с большой тревогой. По его словам, размещение американского оружия в Европе вызовет волну демонстраций.

ДРСМД Россия Оружие

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