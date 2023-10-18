Истребители-перехватчики МиГ-31 с «Кинжалами» начнут постоянное патрулирование Черного моря
Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, оснащенные комплексами «Кинжал», начнут регулярное патрулирование акватории Черного моря. Президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции в Пекине, что дал такое поручение. Об этом сообщил ТАСС.
«По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем», - сказал он.
В рейдах задействуют самолеты МиГ-31, вооруженные комплексами «Кинжал». Владимир Путин сказал, что дальность поражения превышает тысячу километров.
Полученные украинской армией ракеты ATACMS создадут угрозу, но изменят ситуацию на поле боя. Владимир Путин заявил, что российские войска смогут их останавливать.