31 января 2025, 20:09

Испытательные пуски ракет «Циркон» с подлодок завершили в России

РИА «Новости»
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Проверку запусков гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» с подводных лодок в рамках испытаний завершили. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил генеральный директор НПО машиностроения Александр Леонов.

Он пояснил, что проверочные пуски провели в рамках утвержденной программы по вооружению, но сами ракеты уже давно стоят на подводных лодках.

«Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено Министерством обороны», - заявил Леонов.

Установленные на подлодке «Новороссийск» и фрегатах «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко» ракеты «Циркон» российские военные использовали в рамках учений в Средиземном море в начале декабря прошлого года.

В пресс-службе Минобороны заявили, что ракеты успешно поразили все цели. Тогда же прошел плановый пуск крылатой ракеты «Оникс», установленной на береговом ракетном комплексе «Бастион».

Ракеты Военные Россия Подлодки
27 января 2025, 13:56
Правительство поддержало ужесточение призыва на срочную военную службу
РИА «Новости»
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Правительство России поддержало законопроект об изменении порядка призыва граждан на срочную военную службу. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с проектом отзыва на инициативу председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Судя по документу, решение о призыве в армию, которое не исполнили в период проведения призыва, в течение которого его приняли, будет подлежать исполнению в последующие призывы в течение года.

Также законопроект позволит сократить число должностных лиц, работающих на призывах, в том числе медиков. Для этого в инициативе предусмотрели возможность формирования одной призывной комиссии в городах федерального значения, в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Ранее сообщалось, что мужчины с непогашенной судимостью или те, которые находятся под арестом или следствием, не подлежат призыву на срочную службу.

Военные Армия Правительство РФ
25 января 2025, 00:16
«Пылал сильно». Летчик с позывным Комиссар рассказал, за что получил три ордена Мужества
РИА «Новости»
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Российский военный летчик с позывным Комиссар рассказал RT, за какие заслуги получил три ордена Мужества. За время спецоперации у него было более 300 вылетов, 70% заканчивались полным поражением целей.

Комиссар рассказал, как выполнил одно из значимых заданий командования. В составе двух экипажей летчик атаковал украинский военный аэродром и прибывший на него транспортный самолет Ан-124 с техникой. Задание выполнили всего за час, отметил летчик, так как надо было успеть до того, как техника разъедется с летного поля.

«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолет как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», - рассказал Комиссар.

Двух летчиков и двух штурманов представили к награде.

А первый орден Мужества летчик получил в Сирии. Тогда в момент остановки двух двигателей во время захода на посадку смог благополучно посадить самолет. Комиссар не стал катапультироваться до последнего и сохранил машину. По его признанию, он сам не понял, как смог это сделать в условиях плохой видимости.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества внештатному корреспонденту «Известий» Александру Мартемьянову, погибшему при атаке дрона в ДНР.

Российский военный летчик с позывным Комиссар рассказал RT , за какие заслуги получил три ордена Мужества. За время спецоперации у него было более 300 вылетов, 70% заканчивались полным поражением целей.

Награды Сирия Военные Самолеты
16 января 2025, 20:35
Путин подписал указ о начале военных сборов для россиян в запасе в 2025 году
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан России на военные сборы в 2025 году. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов России поручили обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан для прохождения сборов.

Также в документе указывается, что резервисты будут проходить сборы ВС России, войсках национальной гвардии и Федеральной службы безопасности.

Владимир Путин Армия
01 января 2025, 17:15
Российский военный рассказал, заменят ли бойцов роботами
РИА «Новости»
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В ВС России оценили перспективы применения роботов в зоне боевых действий. Даже самые совершенные устройства не смогут заменить солдат, заявил РИА «Новости» командир отряда «Запад».

Боец с позывным Вини заметил, что человекоподобным роботам не под силу работа по выявлению целей и дополнительных огневых позиций, которые есть у противника.

«Ну и в целом, робот не сможет заменить штурмовика», - подчеркнул он.

Военный рассказал и о пользе применения роботов. Их использование при разминировании, разведке и доставке провизии позволяет сохранять жизни солдат.

Ранее в России приступили к разработке уникального самоходящего робота-андроида БРЧ-1 , который превзойдет человека по силе и скорости. Его испытания пройдут в первом квартале 2025 года. После этого устройство хотят отправить на передовую.

Роботы Военные

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