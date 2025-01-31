Испытательные пуски ракет «Циркон» с подлодок завершили в России

Он пояснил, что проверочные пуски провели в рамках утвержденной программы по вооружению, но сами ракеты уже давно стоят на подводных лодках.

«Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено Министерством обороны», - заявил Леонов.

Установленные на подлодке «Новороссийск» и фрегатах «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко» ракеты «Циркон» российские военные использовали в рамках учений в Средиземном море в начале декабря прошлого года.

В пресс-службе Минобороны заявили, что ракеты успешно поразили все цели. Тогда же прошел плановый пуск крылатой ракеты «Оникс», установленной на береговом ракетном комплексе «Бастион».