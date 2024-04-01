Испытания нового робота для разминирования сняли на видео

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Опытную эксплуатацию машины провели в ДНР на противопехотных минных полях, затем передали разработку ростовским специалистам. Донской спасательный центр МЧС России проверил основные технические характеристики самоходного гусеничного комплекса на дистанционном управлении, его способность проводить траление и расчищать местность без непосредственного присутствия человека.

«По итогам тестирования комплексы рекомендованы к принятию на снабжение в МЧС России», - объявила пресс-служба ведомства.

В зоне проведения спецоперации использовали робота-сапера «Проход» от ВНИИ «Сигнал». Он оставался в строю даже после нескольких подрывов на противотанковых минах.