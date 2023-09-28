Иностранцы-контрактники получат выплату от Воронежской области

28 сентября 2023, 13:00
РИА «Новости»
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Иностранцы, заключившие контракт на службу в российской армии, получат единовременную выплату в 120 тысяч рублей от Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, цель властей - обеспечить достойные условия и поддержку всем, решившим участвовать в СВО, без разделения бойцов на «своих» и «не своих». Для этого в Воронежской области расширили список военнослужащих, получающих единоразовую выплату в 120 тысяч рублей.

Губернатор напомнил, что такую материальную помощь стали предоставлять солдатам-срочникам из воронежских частей, подписавшим контракт на службу. Кроме мобилизованных, эту выплату начали получать и добровольцы.

«Сейчас по моему поручению в перечень войдут и иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже в этом году», - подытожил Гусев.

В Минобороны ранее сообщили, что участвующие в спецоперации военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсий с ноября 2023 года. Мера поддержки касается тех, кто поступил на службу после начала СВО или кого призвали в рамках частичной мобилизации.

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Армия Деньги
Подразделения с ударными мини-дронами могут появиться в ВС России
21 октября 2023, 16:55
РИА «Новости»
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В Вооруженных силах России задумались о создании подразделений с ударными мини-дронами. Это поможет стандартизировать применение данного вида вооружения, сообщил источник РИА «Новости».

Ударные мини-беспилотники представляют собой гражданские квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат на противника. Такие БПЛА стали инновационным направлением боевой работы в зоне проведения спецоперации.

«На сегодняшний день подобные дроны являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения», - рассказал собеседник агентства.

В первую очередь мини-беспилотники используют для поражения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения бронетехники.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк ранее заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Дальность полета этих дронов увеличили до 70 километров.

Россия Армия
Новым командующим ВКС России стал генерал-полковник Афзалов — СМИ
20 октября 2023, 21:54
Пресс-служба Минобороны
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Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо Сергея Суровикина стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Россия Армия
Россия опровергла закупки оружия в КНДР
20 октября 2023, 12:54
Пресс-служба Минобороны
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Россия не получала оружие от КНДР. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия1», что это слухи. Его процитировал МИД.

«Конечно, [слухи]. Если они так полагаются на спутниковые снимки, то есть масса ситуаций, когда эти снимки могли бы помочь нормализовать обстановку, в том числе в отношении удара по больнице в секторе Газа», - сказал министр.

Сергей Лавров не подтвердил заявление представителя Пентагона Джона Кирби о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР.

Сергей Лавров КНДР Оружие
Ростех запустит в серийное производство гаубицу «Коалиция-СВ»
20 октября 2023, 10:11
РИА «Новости»
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САУ «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания. Ее в скором времени запустят в серийное производство. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев назвал гаубицу значимой вехой в развитии отечественной артиллерии и сравнил новую САУ с боевым роботом.

«Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», - указали в пресс-службе.

«Коалицию-СВ» разработали для ликвидации артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Кроме того, благодаря автоматизированным процессам подготовки выстрела, САУ сокращает время начала стрельбы. Оружие может уничтожать средства ПВО и ПРО, а также пункты управления и полевые фортификационные сооружения.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) поставил российской армии партию новых танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Эти боевые машины имеют дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

Ростех Оружие Армия

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