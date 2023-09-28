Иностранцы-контрактники получат выплату от Воронежской области
Иностранцы, заключившие контракт на службу в российской армии, получат единовременную выплату в 120 тысяч рублей от Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, цель властей - обеспечить достойные условия и поддержку всем, решившим участвовать в СВО, без разделения бойцов на «своих» и «не своих». Для этого в Воронежской области расширили список военнослужащих, получающих единоразовую выплату в 120 тысяч рублей.
Губернатор напомнил, что такую материальную помощь стали предоставлять солдатам-срочникам из воронежских частей, подписавшим контракт на службу. Кроме мобилизованных, эту выплату начали получать и добровольцы.
«Сейчас по моему поручению в перечень войдут и иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже в этом году», - подытожил Гусев.
В Минобороны ранее сообщили, что участвующие в спецоперации военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсий с ноября 2023 года. Мера поддержки касается тех, кто поступил на службу после начала СВО или кого призвали в рамках частичной мобилизации.
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