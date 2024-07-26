«Готовимся». Путин приедет на главный военный морской парад в Петербурге

Через два месяца после спуска на воду корвет третьего ранга «Виктор Великий» прибыл в Санкт-Петербург на донастройку. Буксиры провели его по акватории Невы, сообщила «Фонтанка».

Патрульный корабль проекта 22160 заложили в ноябре 2016 года на Зеленодольском судостроительном заводе и в мае 2024 года спустили на воду. Доставка в Санкт-Петербург к месту донастройки заняла несколько недель. Под мостами через Неву его провели буксиром-толкачом «Як» и буксиром МБ-1204.

«Виктор Великий» войдет в состав Черноморского флота России, уже имеющего четыре созданных в Зеленодольске корабля проекта 22160. Источник ТАСС сообщил, что его отбуксировали внутренними водными путями для испытаний на Балтике.

На Камчатке подняли флаг на ледоколе «Евпатий Коловрат». Его построили в Санкт-Петербурге на заводе «Алмаз».

Сайт kp.ru сообщил, что на его борту планировали установить барельеф с изображением богатыря.