26 июля 2024, 13:58

«Готовимся». Путин приедет на главный военный морской парад в Петербурге

Global Look Press
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Президент Владимир Путин посетит парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело издание «Регнум».

Праздник состоится 28 июля.

«Безусловно», - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об участии Путина в параде в Северной столице.

Он добавил, что российский лидер уже готовится к мероприятию.

«Готовимся ко Дню военно-морского флота, параду в Санкт-Петербурге», - отметил Песков.

Парад в Петербурге начнется в 10:00 по московскому времени. Начало мероприятия ознаменует Артиллерийская батарея у Петропавловской крепости, она даст залп из 12 орудий. Также в городе зажгут Ростральные колонны, сообщил сайт kp.ru. Репетицию парада ко Дню ВМФ в Петербурге провели под дождем.

Санкт-Петербург Дмитрий Песков Военные Владимир Путин
26 июля 2024, 11:27
Новый патрульный корабль «Виктор Великий» прибыл в Санкт-Петербург на донастройку
Global Look Press
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Через два месяца после спуска на воду корвет третьего ранга «Виктор Великий» прибыл в Санкт-Петербург на донастройку. Буксиры провели его по акватории Невы, сообщила «Фонтанка».

Патрульный корабль проекта 22160 заложили в ноябре 2016 года на Зеленодольском судостроительном заводе и в мае 2024 года спустили на воду. Доставка в Санкт-Петербург к месту донастройки заняла несколько недель. Под мостами через Неву его провели буксиром-толкачом «Як» и буксиром МБ-1204.

«Виктор Великий» войдет в состав Черноморского флота России, уже имеющего четыре созданных в Зеленодольске корабля проекта 22160. Источник ТАСС сообщил, что его отбуксировали внутренними водными путями для испытаний на Балтике.

На Камчатке подняли флаг на ледоколе «Евпатий Коловрат». Его построили в Санкт-Петербурге на заводе «Алмаз».

Сайт kp.ru сообщил, что на его борту планировали установить барельеф с изображением богатыря.

Татарстан Корабли Армия
22 июля 2024, 10:37
Военные корабли ТОФ поразили подлодку условного противника в Японском море
РИА «Новости»
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Экипажи корветов «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота провели военные учения в Японском море. Об этом сообщило РИА «Новости».

Корабли во время маневров обнаружили и «уничтожили» подводную лодку условного противника. Военные ударили по субмарине из реактивно-бомбометных установок РБУ-6000 и торпедного оружия.

После учений отряд корветов вернется на базу. Военные корабли принимали участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие - 2024» и морском патрулировании в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Совместные с ВМС НОАК маневры проходили с 15 по 17 июля. Минобороны Китая предупредило, что совместные патрулирования состоялись в соответствии с принятым ранее планом. В ведомстве подчеркнули, что учения не имели связи с нынешней международной и региональной обстановкой.

Военные учения Военные Корабли Подлодки
22 июля 2024, 08:42
Редкую модификацию танка Т-90 с литой башней заметили в России
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На железнодорожной платформе в России заметили редкую модификацию танка Т-90. Об этом сообщил Telegram-канал «Воевода Вещает».

Авторы публикации обратили внимание на фотографию боевой машины с литой башней, которая говорит о принадлежности танка к ранней серии. Такие машины встречаются очень редко.

Т-90 «Владимир» стал серийным вариантом танка объект 188. Его взяли на вооружение в 1992 году. Боевую машину оснастили системой управления огнем, динамической защитой «Контакт-5», а также комплексом оптико-электронного подавления «Штора».

Журналисты Forbes назвали Россию страной с самой большой огневой мощью. По данным СМИ, у ВС РФ в три раза больше артиллерийских орудий, чем у США.

В начале июля российские артиллеристы уничтожили танк Abrams в зоне спецоперации. Военные использовали высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь».

Россия Танки
21 июля 2024, 10:56
Российские МиГ-29 и МиГ-31 отправили на перехват американских бомбардировщиков
РИА «Новости»
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Над акваторией Баренцева моря российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе России групповую цель. Для перехвата направили истребители МиГ-29 и МиГ-31, сообщили в Минобороны.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США», - подчеркнули в ведомстве.

Американские бомбардировщики изменили курс полета при приближении российских истребителей, удалились от них и развернулись.

МиГ-29 и МиГ-31 вернулись на аэродромы базирования, не допустив нарушения государственной границы России.

В Минобороны подчеркнули, что полет экипажи выполняли в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Все меры безопасности летчики соблюли.

В конце июня российский Су-27 успешно перехватил датский F-16 над Балтийским морем. Он выполнил боковое сближение с нарушителем границы и вынудил его изменить курс.

США Истребители Россия

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