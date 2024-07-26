«Готовимся». Путин приедет на главный военный морской парад в Петербурге
Президент Владимир Путин посетит парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело издание «Регнум».
Праздник состоится 28 июля.
«Безусловно», - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об участии Путина в параде в Северной столице.
Он добавил, что российский лидер уже готовится к мероприятию.
«Готовимся ко Дню военно-морского флота, параду в Санкт-Петербурге», - отметил Песков.
Парад в Петербурге начнется в 10:00 по московскому времени. Начало мероприятия ознаменует Артиллерийская батарея у Петропавловской крепости, она даст залп из 12 орудий. Также в городе зажгут Ростральные колонны, сообщил сайт kp.ru. Репетицию парада ко Дню ВМФ в Петербурге провели под дождем.