Главным оружием России назвали передовые военные технологии

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Он подчеркнул, что российская армия нарастила мощь военно-космических и ракетных сил благодаря разработке «Цирконов» и «Кинжалов».

«Главное оружие России - это комплекс передовых технологий, которые воплощены в нашем военном оружии», - указал эксперт.

Матвейчук также назвал главной силой армии солдат и офицеров, которые смогли доказать всему миру, что они - лучшие военные.

Ранее ВС России с помощью гиперзвуковых ракет ударили в зоне СВО по украинским объектам энергетики и системам ПВО. В Минобороны отметили, что военные проводили атаку «Кинжалами» и беспилотниками.

Позже британский аналитик Александр Меркурис назвал эти удары самой мощной атакой России за все время спецоперации. По его словам, они имели серьезные последствия для ВСУ.