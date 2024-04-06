Главным оружием России назвали передовые военные технологии
Самым мощным и угрожающим вооружением ВС России является комплекс передовых технологий, в том числе гиперзвуковое оружие. Об этом Lenta.ru заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он подчеркнул, что российская армия нарастила мощь военно-космических и ракетных сил благодаря разработке «Цирконов» и «Кинжалов».
«Главное оружие России - это комплекс передовых технологий, которые воплощены в нашем военном оружии», - указал эксперт.
Матвейчук также назвал главной силой армии солдат и офицеров, которые смогли доказать всему миру, что они - лучшие военные.
Ранее ВС России с помощью гиперзвуковых ракет ударили в зоне СВО по украинским объектам энергетики и системам ПВО. В Минобороны отметили, что военные проводили атаку «Кинжалами» и беспилотниками.
Позже британский аналитик Александр Меркурис назвал эти удары самой мощной атакой России за все время спецоперации. По его словам, они имели серьезные последствия для ВСУ.