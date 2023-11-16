Главком Сухопутными войсками встретился с 80 военными атташе
Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков встретился с представителями военно-дипломатического корпуса 54 стран и проинформировал их о перспективах развития армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В брифинге приняли участие 80 атташе. Главными темами мероприятия стали состояние и перспективы развития Сухопутных войск, а также выполнение планов в рамках международного военного сотрудничества.
«Сегодня в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел брифинг с представителями военно-дипломатического корпуса иностранных государств», - отметили в пресс-службе.
Брифинги для иностранных атташе под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками проводятся раз в два года.
Ранее Салюков провел переговоры со своим коллегой из Ирана Киюмарсом Хейдари. Военачальники обсудили договоренности по дальнейшему укреплению и наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками.