16 ноября 2023, 16:44

Главком Сухопутными войсками встретился с 80 военными атташе

Пресс-служба Минобороны
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Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков встретился с представителями военно-дипломатического корпуса 54 стран и проинформировал их о перспективах развития армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В брифинге приняли участие 80 атташе. Главными темами мероприятия стали состояние и перспективы развития Сухопутных войск, а также выполнение планов в рамках международного военного сотрудничества.

«Сегодня в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел брифинг с представителями военно-дипломатического корпуса иностранных государств», - отметили в пресс-службе.

Брифинги для иностранных атташе под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками проводятся раз в два года.

Ранее Салюков провел переговоры со своим коллегой из Ирана Киюмарсом Хейдари. Военачальники обсудили договоренности по дальнейшему укреплению и наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками.

Международные отношения Россия Армия
16 ноября 2023, 06:13
США предложили найти альтернативу российским миротворцам в Карабахе
РИА «Новости»
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Американские власти намерены добиваться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха по истечении их пятилетнего контракта. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей предложил найти им замену, сообщили «Известия».

Американские власти намерены добиваться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха по истечении их пятилетнего контракта. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей предложил найти им замену, сообщили «Известия».

«Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», - сказал он.

США, по словам Джеймса О’Брайена, готовы предложить альтернативу миротворческому контингенту.

Ранее о желании расширить свою миссию в Армении заявили в Евросоюзе. Один из чиновников объяснил, что это необходимо для защиты суверенитета страны.

В начале ноября завершилась ротация личного состава миротворцев России и отправка техники на обслуживание. Армения согласилась до конца 2024 года подписать мирный договор с Азербайджаном.

США Госдеп США Военные Армия Нагорный Карабах
15 ноября 2023, 10:29
Названа причина отказа от экспорта российского дрона-камикадзе «Ланцет»
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Заказчики интересуются российским дроном-камикадзе «Ланцет», но его не поставляют за рубеж в частности из-за того, что у российской армии существует высокая потребность в нем. Об этом ТАСС рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он указал, что интерес за границей к барражирующим боеприпасам, отлично проявившим себя на поле боя, набирает обороты.

«„Ланцету“ также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России», - пояснил Михеев.

Он добавил, что на экспорт этих боеприпасов нет разрешительной документации.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» сообщил, что объем портфеля заключенных Россией контрактов с иностранными партнерами в рамках военно-технического сотрудничества превысил 50 миллиардов долларов и спрос заказчиков превышает возможности российского ОПК. Александр Михеев уверен, что отечественной промышленности удастся соответствовать запросам.

Экспорт Армия
14 ноября 2023, 05:23
Боевые возможности российского истребителя Су-57 продолжат расти — Ростех
РИА «Новости»
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Боевые способности истребителя пятого поколения Су-57 быстро растут, его оснастят двигателем второго этапа («изделие 30»). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти», - сказано в сообщении.

Сейчас Су-57 проходит летные тестирования с двигателем второго этапа. В рамках действующего контракта планируют поставку самолетов с новым движущим устройством. При этом даже с двигателем первого этапа истребитель подходит под требования к технике пятого поколения.

Ранее в Military Watch назвали Су-57 единственным истребителем пятого поколения, который участвовал в настоящих боях. Благодаря применению ракеты Р-37М по дальности поражения самолет превзошел аналоги из Китая и США.

Российская армия использовала Су-57 с первых недель СВО на Украине. По словам специалиста Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина , этот истребитель уступил американскому F-35 только в одном аспекте - уровне шума.

Военные Истребитель Су-57 Россия Оружие
13 ноября 2023, 13:07
Партию боевых самолетов Checkmate произведут в 2026 году
РИА «Новости»
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Производство самолетов нового типа повысит боевой потенциал России. Об этом в своем Telegram-канале написал первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России», - отметил он.

Бондарев напомнил, что госкорпорация «Ростех» начала подготовку к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Установочную партию планируют произвести в 2026 году. Впервые Checkmate презентовали летом 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС.

Спрос на российское оружие за границей сохраняется вопреки санкциям и попыткам дискредитации России. Продукцию военного назначения экспортируют с соблюдением графика отгрузок и договоренностей с иностранными партнерами. Портфель оружейных заказов держится на стабильно высоком уровне - 50–55 миллиардов долларов.

Ранее Ростех сообщил о разработке передовой 80-миллиметровой авиационной ракеты нового поколения. Она сочетает в себе свойства двух видов боеприпасов.

Истребители Самолеты Россия Армия

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