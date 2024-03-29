Генштаб объявил дату начала весеннего призыва

«Призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера», - сказал он.

Владимир Цимлянский уточнил, что в отдаленных районах из-за особенностей климата призыв проведут с 1 ноября по 31 декабря. Жители других регионов пойдут в армию весной на 12 месяцев. Отъезд из сборных пунктов начнут 15 апреля.

Представитель Генштаба заявил, что солдат-срочников отправят в пункты постоянной дислокации на территории России. Они не попадут в зону проведения спецоперации или новые регионы.