Генерала Суровикина заметили в подмосковном храме — СМИ
Бывшего главнокомандующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина заметили в подмосковном храме. Об этом написало издание «Новые известия».
«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», - заявил Суровикин на вопрос, где он сейчас служит.
Издание не сообщило, где и когда видели генерала, который исчез из публичного пространства в последние несколько месяцев.
В начале сентября о судьбе Суровикина попытались узнать у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Однако представитель Кремля не разрешил задавать вопросы о генерале и отказался от комментариев.
В тот же день телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала фото Суровикина и сообщила, что он дома, в Москве.