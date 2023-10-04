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«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», - заявил Суровикин на вопрос, где он сейчас служит.

Издание не сообщило, где и когда видели генерала, который исчез из публичного пространства в последние несколько месяцев.

В начале сентября о судьбе Суровикина попытались узнать у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Однако представитель Кремля не разрешил задавать вопросы о генерале и отказался от комментариев.

В тот же день телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала фото Суровикина и сообщила, что он дома, в Москве.