Финского аналитика насторожил учебный пуск российских ракет в Балтийском море

Читайте нас в:

Обычно, по словам специалиста, пуски ракет устраивали по техническим и учебным причинам. Временное ограничение судоходства в районе проведения маневров Ансси Мункки назвал общемировой практикой и опроверг заявления о том, что Россия сделала это, чтобы помешать передвижению судов. Однако он посчитал последние пуски нетипичными, так как раньше их проводили нечасто.

«Это нельзя считать уникальным, но такое происходит не каждый год», - сказал аналитик.

Ракетные пуски с корвета «Стойкий» в Балтийском море Минобороны России показало 20 сентября. Военные отработали ведение огня по надводным и воздушным целям.