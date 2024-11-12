Два ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над Баренцевым морем

Искусственный интеллект, который может имитировать поведение различных военачальников, не заменит реального командира на поле боя. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«На войне есть настолько разные психологические нормы поведения, непредсказуемые решения командира, которые вообще не укладываются ни в какие уставы. Я думаю, никакой искусственный интеллект здесь не поможет. Это очевидно», - отметил эксперт.

Дандыкин добавил, военные иногда действуют, на первый взгляд, противоречиво. Это можно наблюдать и сейчас, когда идут боевые действия.

«Пример - это наш полководец Суворов, который принимал самые неординарные решения и ни разу не потерпел поражение. А другие принимали положения, которые положено было принимать, они терпели поражение», - отметил он.

Дандыкин подчеркнул, что, по его мнению, человечество достаточно разумное. Оно подобного не допустит.

«Сразу видно, машина делала или человек», - заключил капитан первого ранга запаса.

О том, что китайские ученые разработали ИИ, способный имитировать поведение разных военачальников, сообщила газета South China Morning Post. Личностные особенности «виртуального полководца» можно скорректировать по требованию заказчика.

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