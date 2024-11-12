12 ноября 2024, 17:56

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над Баренцевым морем

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Два стратегических ракетоносца Ту-95мс, входящие в состав дальней авиации ВКС России, совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более четырех часов», - отметили в оборонном ведомстве.

Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31.

Пилоты дальних авиационных подразделений регулярно совершают полеты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, Тихом океане, а также над акваториями Черного и Балтийского морей.

Летом российские и китайские бомбардировщики пролетели вблизи Аляски. Самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в пространство Канады или США.

Авиация Истребители Самолеты Россия
01 ноября 2024, 12:16
«Никакой ИИ не поможет». Что не так с китайской идеей создавать «виртуальных полководцев»
Global Look Press
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Искусственный интеллект, который может имитировать поведение различных военачальников, не заменит реального командира на поле боя. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«На войне есть настолько разные психологические нормы поведения, непредсказуемые решения командира, которые вообще не укладываются ни в какие уставы. Я думаю, никакой искусственный интеллект здесь не поможет. Это очевидно», - отметил эксперт.

Дандыкин добавил, военные иногда действуют, на первый взгляд, противоречиво. Это можно наблюдать и сейчас, когда идут боевые действия.

«Пример - это наш полководец Суворов, который принимал самые неординарные решения и ни разу не потерпел поражение. А другие принимали положения, которые положено было принимать, они терпели поражение», - отметил он.

Дандыкин подчеркнул, что, по его мнению, человечество достаточно разумное. Оно подобного не допустит.

«Сразу видно, машина делала или человек», - заключил капитан первого ранга запаса.

О том, что китайские ученые разработали ИИ, способный имитировать поведение разных военачальников, сообщила газета South China Morning Post. Личностные особенности «виртуального полководца» можно скорректировать по требованию заказчика.

Ранее заменить роботами предложили чиновников.Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что можно использовать передовые технологии для борьбы с дефицитом работников.

Искусственный интеллект Военные
29 октября 2024, 17:46
Ракету «Ярс» запустили с Плесецка на учениях сил сдерживания
Global Look Press
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Во время учений сил сдерживания с полигона Плесецк выпустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Кроме того, с атомных подводных крейсеров, находившихся в Баренцевом и Охотском морях, выпустили ракеты «Синева» и «Булава», а с самолетов дальней авиации Ту-95 - крылатые ракеты. Все они поразили намеченные цели на полигоне Кура на Камчатке.

Руководил тренировкой лично президент Владимир Путин.

В конце сентября в России обновили ядерную доктрину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эту меру зеркальным ответом противникам России. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что от любой страны, которая попытается нанести по России превентивный удар, «останется просто мокрое место».

Ядерное оружие Ракеты Военные учения
18 октября 2024, 04:55
Более 30 цыган в Ленинградской области получили повестки в военкомат
РИА «Новости»
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Жители «цыганской деревни», где ранее произошло ЧП с сотрудниками ГАИ, получили повестки в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом пресс-служба регионального главка МВД сообщила РИА «Новости».

«Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет», - сообщил собеседник агентства.

В ночь на 14 октября инспектор ГАИ остановил машину , но водитель попытался скрыться и доехал до табора. Навстречу подъехавшим полицейским вышли более полусотни цыган и отбили нарушителя. Водитель признался, что решил сбежать от сотрудников ДПС, потому что ездил без прав.

Ленинградская область Водители Полиция
14 октября 2024, 09:35
Стало известно, как летчик-испытатель спас МиГ-31М с отказавшими двигателями
РИА «Новости»
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Летчик-испытатель Роман Таскаев спас истребитель-перехватчика МиГ-31М, который экипаж посадил на аэродром при отказе обоих двигателей во время испытаний. За это он получил звание Героя России.

Сейчас он работает директором по летным испытаниям ПАО «Яковлев». Звание Героя России Таскаев получил указом президента от 16 августа 1992 года.

Подробностями спасения истребителя Таскаев поделился с РИА «Новости». По его словам, во время одного из полетов на МиГ-31М вместе со штурманом Леонидом Поповым должен были выполнить испытательный пуск новой ракеты. Это происходило на высокой скорости. При заходе в зону пусков началось разрушение опоры правого двигателя и пошла сильная вибрация.

«Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация „пожар левого двигателя“. Его тоже пришлось выключить. И это все - на большой скорости и далеко от аэродрома взлета!» - отметил Таскаев.

По его словам, на земле их призывали катапультироваться. Однако экипаж смог дотянуть до аэродрома и не прыгнуть.

Ракеты Россия

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