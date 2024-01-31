31 января 2024, 17:02

Дешево и эффективно. Путин — о применении беспилотников

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил, что использование беспилотников в боевых действиях экономически целесообразно. Об этом он сказал на встрече с доверенными лицами на выборах, которая проходит в Гостином дворе в Москве.

«Это дешево, сердито и очень эффективно», - пояснил глава государства.

Беспилотники Владимир Путин
29 января 2024, 13:25
Разработчик российских безэкипажных катеров заявил о готовности начать серийный выпуск «Одуванчика»
РИА «Новости»
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Опытную партию безэкипажных катеров «Одуванчик» отправили в зону проведения спецоперации. В случае успешных испытаний начнется их серийное производство, сообщил РИА «Новости» директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

«Значительные компетенции наработаны за минувшие годы, и сегодня мы как никогда готовы к выполнению таких заказов. Значительные вложения денежных средств <…> дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов», - сказал он.

Предприятие, по словам директора, готово к старту серийного производства, которое планировали начать в 2024 году. Даниленко отметил, что опытную партию уже отправили в зону СВО, и если испытания пройдут успешно, начнут выпуск.

Быстроходные безэкипажные катера-носители «Одуванчик» смогут развивать скорость до 80 километров в час и нести взрывчатку весом свыше 600 килограммов. KMZ объявил о выходе первой партии из 10 дронов в конце 2023 года. Военные смогут использовать их не только в качестве камикадзе, но и как платформу для воздушных беспилотников.

Беспилотники Оружие Импортозамещение
27 января 2024, 00:03
Порядок медосвидетельствования упростили для желающих служить по контракту
РИА «Новости»
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Правительство России упростило порядок медицинского освидетельствования для добровольно желающих служить в ВС РФ по контракту. Постановление разместили на официальном сайте кабмина.

Согласно новому порядку, медицинское освидетельствование будет проходить в один этап, а не в два, как ранее. При одноэтапном освидетельствовании контрактники будут проходить комиссию в государственных медучреждениях по направлению муниципальных военкоматов (офицеры) и по направлению начальников пунктов отбора на военную службу по контракту (для солдат, сержантов, прапорщиков).

Результаты медосвидетельсвования будет изучать военно-врачебная комиссия муниципального уровня. Вердикт о годности комиссия должна выдавать в течение пяти дней после получения пакета медицинских документов.

Президент России Владимир Путин призвал формировать настоящую элиту из тех, кто добровольно пошел служить в зону СВО, а не из «чудиков, обнажающих свои гениталии». Глава государства отметил, что участников спецоперации нужно поддерживать.

Военные Россия Правительство РФ
26 января 2024, 06:32
Российские инженеры создали самый быстрый в зоне СВО дрон-конвертоплан
РИА «Новости»
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В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный развивать скорость до 200 километров в час. Он почти в 2,5 раза быстрее используемых в зоне спецоперации беспилотников, сообщил РИА «Новости» гендиректор компании «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман.

«Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей - он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час», - сказал он.

Беспилотник сконструировали таким образом, чтобы он взлетал, как квадрокоптер, а разгонялся и продолжал лететь, как самолет - на крыльях, по законам аэродинамики. Это позволило сэкономить до 70% энергии.

Алексей Герман заявил, что использованные в зоне СВО дроны вертикального взлета разгонялись не более чем до 85 километров в час. Они неповоротливые и медлительные. «Ловкий», по его словам, не только быстрее. Он способен задерживаться в воздухе в 2,5 раза дольше, чем другие дроны, и обслуживаться только одним оператором.

Национальная технологическая инициатива представила беспилотник «Бегалет-Мираж». Он способен подниматься на высоту до восьми километров.

Беспилотники Россия Оружие Импортозамещение
25 января 2024, 17:57
«Купола безопасности» предложили создать над российскими стратегическими объектами
РИА «Новости»
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Первый заместитель главы фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил создать «купола безопасности» над важными промышленными предприятиями и стратегическими объектами в России для их защиты от атак беспилотников. Обращение депутата к председателю правительства Михаилу Мишустину появилось в распоряжении РИА «Новости».

Гусев напомнил, что уже предлагал защитить таким куполом Москву, и сейчас его уже создали. Кроме того, подобные купола разработали и для защиты некоторых объектов в приграничной зоне, добавил руководитель фракции СРЗП. Он указал, что затраты на их создание гораздо меньше, чем потенциальный ущерб от теракта.

Дмитрий Гусев сообщил, что готовит поправки в законодательство, которые сделают наличие купола безопасности от беспилотников «обязательной нормой».

«Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ», - обратился Гусев к Мишустину.

В конце 2022 года защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской АЭС.

Беспилотники Россия Правительство РФ Михаил Мишустин

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