29 июля 2024, 01:00

День ВМФ в Петербурге завершили салютом с пляжа Петропавловской крепости

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Празднование Дня Военно-морского флота в Петербурге закончилось салютом с пляжа Петропавловской крепости. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.

«В Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости дали торжественный артиллерийский салют в ознаменование Дня Военно-морского флота», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что салют запустили из 12 фейерверочных установок, каждая из которых состояла из шести модулей разного калибра.

Курсанты военной артиллерийской академии с периодом в 30 секунд сделали 30 салютных залпов. Каждому из них дали особое наименование.

Ранее стало известно, как отпраздновали День Военно-морского флота на берегу Оки в Коломне. На набережной Дмитрия Донского прошел торжественный марш , где поучаствовали подразделения Коломенского гарнизона.

Праздники Санкт-Петербург Военные
28 июля 2024, 11:35
Путин отдельно поприветствовал зарубежных моряков на параде в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем ВМФ. Верховный главнокомандующий принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну - морскую державу», - сказал Путин.

Отдельно глава государства поприветствовал зарубежных моряков, принимающих участие в параде.

Праздники Санкт-Петербург Кремль Россия Владимир Путин
27 июля 2024, 23:32
Сеймур Херш рассказал о гневном звонке Обамы Байдену
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Экс-глава Штатов Барак Обама пригрозил нынешнему американскому президенту Джо Байдену отстранением от власти в рамках 25-й поправки к конституции США, если тот добровольно не выйдет из президентской гонки в ноябре. Об этом заявил журналист Сеймур Херш, его слова передало РИА «Новости».

«Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: „Дела обстоят так. У нас есть одобрение [вице-президента США Камалы] Харрис на применение 25-й поправки“», - рассказал он.

По словам Херша, в соответствии с 25-й поправкой главу Штатов отстраняют от власти из-за недееспособности, а его обязанности передаются вице-президенту государства.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Сначала предполагали, что демократов представит Байден, но после провальных дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампам в Демократической партии призвали главу государства отказаться от участия в выборах. Уже 21 июля он заявил о выходе из гонки.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис Выборы Барак Обама Демократическая партия США
27 июля 2024, 21:01
Китайский адмирал прибыл в Россию для участия в главном военно-морском параде
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В рамках визита китайский военачальник встретился с замминистра обороны России Александром Фоминым.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия», - отметили в МО.

Представители министерства поблагодарили Китай за активное участие в мероприятиях ко Дню ВМФ России.

Президент Владимир Путин 27 июля подписал указ о проведении парада и праздничного салюта в Санкт-Петербурге. Подготовку мероприятия возложили на Минобороны. Парад пройдет 28 июля, начало - в 10:00 по московскому времени.

Военные Россия Китай
27 июля 2024, 17:21
Путин подписал указ о проведении парада и салюта в День ВМФ в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 28 июля главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Провести 28 июля 2024 года <…> в 22:30 артиллерийский салют», - распорядился глава государства.

Подготовку и проведение парада в День Военно-морского флота глава государства возложил на Минобороны России и другие федеральные органы. Расходы на проведение праздника возьмут из федерального бюджета.

Традиционно главный парад в День Военно-морского флота проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В 2024 году в акваторию Невы выйдут более 20 судов , включая малые ракетные и противолодочные суда, корветы, тральщики, и два корабля из Китая. Кульминацией торжества станет крупный концерт на Дворцовой площади.

Посетить праздник собирается и Владимир Путин. Российский лидер уже вовсю готовится к мероприятию.

Традиционно в День ВМФ проводят различные памятные мероприятия, а также мастер-классы, выставки, конкурсы и викторины, сообщил сайт kp.ru. Обязательно организуют встречи ветеранов.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 28 июля главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Праздники Санкт-Петербург Россия Владимир Путин

Новости по теме