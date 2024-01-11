«Цифры говорят сами за себя». Медведев раскрыл число новых контрактников и добровольцев в 2023 году

Читайте нас в:

Медведев отметил, что задачи по укомплектованию армии, поставленные президентом Владимиром Путиным на год, оказались выполненными в полном объеме.

Зампред Совбеза отметил, что среди 500 тысяч заступивших на службу бойцов 420 тысяч подписали контракты с ВС России, еще 80 тысяч присоединились к группировке в качестве добровольцев.

«Цифры говорят сами за себя», - констатировал он.

Медведев подчеркнул, что большое число россиян, отправившихся на защиту Родины, заставляет украинский режим принимать новые меры по добору военных.

Работа по набору бойцов ведется по всей России. В Балашихе в центр отбора на военную службу обратились девять тысяч человек. Перед отправкой на передовую они проходят комплексный курс основ боевой подготовки.