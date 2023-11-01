ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии под руководством сына Пригожина

Производство танков в 2023 году увеличилось примерно в семь раз, а бронетехники - в 4,5 раза. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24».
Представитель госкорпорации сообщил, что производство некоторых видов военной продукции и боеприпасов увеличилось в 60 раз. По его словам, выручка Ростеха составит в этом году около 2,8 триллиона рублей. Чемезов добавил, что корпорация расширяет и развивает новые направления деятельности.
«Мы постоянно модернизируем технику», - подчеркнул он.
Глава Ростеха также подтвердил информацию о том, что Рособоронэкспорт установил партнерские отношения с 43 странами Африки. Он обратил внимание на усиление производственной мощности корпорации и важную роль военной техники для обеспечения безопасности страны.
Ранее Ростех поставил российским войскам новые колесные самоходные гаубицы «Мальва». Артиллерийские орудия могут поразить противника на расстоянии более 24 километров. Кроме того, гаубицы позволяют в случае обстрела быстро уходить от ответного огня.
Министр предложил не просто создать кибервойска и предоставить отсрочку тем, кто в них вступит, но и обсуждать заключение контрактов на службу в войсках, связанных с киберобеспечением СВО и противодействием информационным атакам.
О создании кибервойск в России говорят еще с весны прошлого года. Предложения озвучивали и обсуждали замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, депутат Госдумы Антон Горелкин. Последний призывал создать подразделение кибервойск в Росгвардии и считал это необходимым «в условиях информационного противоборства».
Президент Infowatch Наталья Касперская отмечала, что высококвалифицированных IT-специалистов, которые способны создавать подобные технологии в киберсфере, мало - для этого нужно усердно учиться. Такие эксперты на вес золота, и не слишком рационально будет отправлять их на передовую - возможно, им лучше будет служить в кибервойсках, предполагала Касперская.
«По планам создания кибервойск. Я <…> точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для IТ-специалистов]», - заявил Шадаев, выступая на форуме издания Cnews.
По его словам, для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Разработчики усовершенствовали конструкцию складного крыла и внутреннего наполнения, чтобы без ущерба для боевых качеств уменьшить боеприпас. Например, они поставили на него малоразмерный двухконтурный турбореактивный двигатель.
«При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160», - сказал собеседник агентства.
Истребитель получит также ракету малой дальности пятого поколения РВВ-МД2. Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что она позволит удержать превосходство в воздухе.
ВС РФ получили оценку в 94,3 балла, а в категориях «Лидер» и «Политическое влияние» американцы поставили России 100 очков. Второй по силе армией мира по версии журналистов обладают Соединенные Штаты, третье место заняли Вооруженные силы Китая. На четвертой и пятой строчках оказались войска Израиля и Южной Кореи.
Американские журналисты признали силу и влияние армий Украины, Великобритании, Израиля, Турции и Германии. На последних строчках рейтинга оказались Сингапур, Люксембург, Эстония, Нидерланды и Новая Зеландия.
Военный обозреватель из США Дэвид Экс ранее заявил, что увеличение производства дронов-камикадзе в России создаст условия для больших потерь танков Вооруженных сил Украины. Скопления беспилотников демонстрируют эффективность, уничтожая танки, подчеркнул журналист.