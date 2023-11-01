01 ноября 2023, 15:22

ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии под руководством сына Пригожина

РИА "Новости"
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Частная военная компания «Вагнер» стала подразделением Росгвардии, которое возглавил сын бывшего основателя ЧВК Евгения Пригожина Павел. В Перми идет набор в ее состав, привлекают самых «отчаянных, смелых, лучших», отметили в Telegram-канале «ЧВК «Вагнер» Пермь». Пермский представитель «Вагнер» подтвердил изданию 59.RU эту информацию.

Набирают только тех, у кого есть боевой опыт, в возрасте от 20 до 55 лет. При этом заключенные больше не смогут попасть в ряды ЧВК. Атрибутика и символика остались прежними. С желающими вступить в ряды «вагнеровцев» заключают контракт. От них требуют предоставить российский паспорт, копии свидетельств о рождении близких родственников и другие документы, в том числе медицинские справки.
01 ноября 2023, 14:57
Чемезов заявил о резком увеличении производства танков в России
Pxhere
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Производство танков в 2023 году увеличилось примерно в семь раз, а бронетехники — в 4,5 раза. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24».

Производство танков в 2023 году увеличилось примерно в семь раз, а бронетехники - в 4,5 раза. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель госкорпорации сообщил, что производство некоторых видов военной продукции и боеприпасов увеличилось в 60 раз. По его словам, выручка Ростеха составит в этом году около 2,8 триллиона рублей. Чемезов добавил, что корпорация расширяет и развивает новые направления деятельности.

«Мы постоянно модернизируем технику», - подчеркнул он.

Глава Ростеха также подтвердил информацию о том, что Рособоронэкспорт установил партнерские отношения с 43 странами Африки. Он обратил внимание на усиление производственной мощности корпорации и важную роль военной техники для обеспечения безопасности страны.

Ранее Ростех поставил российским войскам новые колесные самоходные гаубицы «Мальва». Артиллерийские орудия могут поразить противника на расстоянии более 24 километров. Кроме того, гаубицы позволяют в случае обстрела быстро уходить от ответного огня.

Ростех Оружие Армия Танки
01 ноября 2023, 13:02
Минцифры поддержало идею создания кибервойск в России
РИА «Новости»
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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что однозначно поддерживает инициативу по созданию кибервойск в стране. Он предположил, что Минобороны уже активно прорабатывает этот вопрос.

Министр предложил не просто создать кибервойска и предоставить отсрочку тем, кто в них вступит, но и обсуждать заключение контрактов на службу в войсках, связанных с киберобеспечением СВО и противодействием информационным атакам.

О создании кибервойск в России говорят еще с весны прошлого года. Предложения озвучивали и обсуждали замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, депутат Госдумы Антон Горелкин. Последний призывал создать подразделение кибервойск в Росгвардии и считал это необходимым «в условиях информационного противоборства».

Президент Infowatch Наталья Касперская отмечала, что высококвалифицированных IT-специалистов, которые способны создавать подобные технологии в киберсфере, мало - для этого нужно усердно учиться. Такие эксперты на вес золота, и не слишком рационально будет отправлять их на передовую - возможно, им лучше будет служить в кибервойсках, предполагала Касперская.

«По планам создания кибервойск. Я <…> точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для IТ-специалистов]», - заявил Шадаев, выступая на форуме издания Cnews.

Армия Технологии
31 октября 2023, 07:05
Конструкторы создали для Су-57 крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения
РИА «Новости»
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Российские конструкторы создали новейшую дальнобойную крылатую ракету внутрифюзеляжного размещения для истребителей Су-57. Несмотря на более компактный размер, по мощности она сопоставима со средствами поражения дальней авиации, сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Разработчики усовершенствовали конструкцию складного крыла и внутреннего наполнения, чтобы без ущерба для боевых качеств уменьшить боеприпас. Например, они поставили на него малоразмерный двухконтурный турбореактивный двигатель.

«При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160», - сказал собеседник агентства.

Истребитель получит также ракету малой дальности пятого поколения РВВ-МД2. Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что она позволит удержать превосходство в воздухе.

Ракеты Истребители Истребитель Су-57 Оружие Армия
30 октября 2023, 21:20
Американские журналисты признали российскую армию лучшей в мире
unsplash.com
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Вооруженные силы Соединенных Штатов уступили первое место российской армии в рейтинге американского журнала U.S. News & World Report. Об этом сообщили на сайте издания.

ВС РФ получили оценку в 94,3 балла, а в категориях «Лидер» и «Политическое влияние» американцы поставили России 100 очков. Второй по силе армией мира по версии журналистов обладают Соединенные Штаты, третье место заняли Вооруженные силы Китая. На четвертой и пятой строчках оказались войска Израиля и Южной Кореи.

Американские журналисты признали силу и влияние армий Украины, Великобритании, Израиля, Турции и Германии. На последних строчках рейтинга оказались Сингапур, Люксембург, Эстония, Нидерланды и Новая Зеландия.

Военный обозреватель из США Дэвид Экс ранее заявил, что увеличение производства дронов-камикадзе в России создаст условия для больших потерь танков Вооруженных сил Украины. Скопления беспилотников демонстрируют эффективность, уничтожая танки, подчеркнул журналист.

США Россия Армия

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