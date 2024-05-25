25 мая 2024, 17:07

Чтобы каждый рубль работал. Путин — об эффективности экономики ВС России

РИА «Новости»
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России важно выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Такую задачу президент Владимир Путин поставил, открывая встречу с руководством предприятий ОПК в Королеве, сообщило РИА «Новости».

«Мы все понимаем, что при таких расходах экономика ВС, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», - подчеркнул он.

Все средства, по словам Путина, важно не только эффективно расходоваться на нужды армии , а в целом вписываться в экономику.

Также он обратил внимание на ряд принятых ранее решений, которые призваны повысить эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники.

«Просил бы сегодня доложить, как организована эта работа», - добавил Путин.

Владимир Путин Армия
25 мая 2024, 08:18
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
РИА «Новости»
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В России начали разработку новой государственной программы вооружений на десятилетний срок. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, его слова привело РИА «Новости».

«На период с 2025 по 2034 год началось формирование новой государственной программы вооружений», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что работа идет во взаимодействии с Военно-промышленной комиссией, Минпромторгом и Минобороны. Сейчас формируются облик и основные параметры программы. К 2025 году закончится действующая госпрограмма вооружений.

Государственная программа вооружений является документом для технического переоснащения Вооруженных сил России в среднесрочном планировании. Он определяет сбалансированный по срокам, ресурсам, заказчикам, задачам и целям комплекс мероприятий по производству специальной военной техники и вооружений.

Ранее западные СМИ обеспокоились из-за передового российского ЗРК С-500, который способен уничтожать самолеты новейшего поколения.

Россия Оружие
20 мая 2024, 15:39
Кремль ответил на вопрос о дате учений с нестратегическим ядерным оружием
РИА «Новости»
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Сроки учений с отработкой применения тактического ядерного оружия установит Минобороны. Поэтому все испытания проведут в соответствующие сроки. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что сотрудникам средств массовой информации лучше обратиться с этим вопросом к военному ведомству.

«Есть поручение верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки», - заявил Песков.

О начале подготовки к совместным учениям военных России и Белоруссии с отработкой применения нестратегического ядерного оружия президент России Владимир Путин объявил 9 мая.

Глава государства подчеркнул, что мероприятие пройдет в три этапа.

Белорусские коллеги подключаться к российским силам на втором. Путин обратил внимание, что мероприятие носит плановый характер и ничего необычного в нем нет.

Ядерное оружие Кремль Белоруссия Военные учения Дмитрий Песков Россия
15 мая 2024, 15:56
Ленинградский военный округ возглавит генерал-полковник Лапин
РИА «Новости»
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Руководить Московским военным округом будет генерал-полковник Сергей Кузовлев. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ленинградский военный округ возглавит Генерал-полковник Александр Лапин.

Кремль Военные Москва
14 мая 2024, 19:32
ВС России вооружили «Булавой» морского базирования
Pixabay
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Арсенал российской армии пополнился межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) морского базирования «Булава». Эту модель разработали специалисты Московского института теплотехники (МИТ), сообщил ТАСС генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

«Седьмого мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса „Булава“», - заявил он.

Соломонов пояснил, что носители МБР «Булава» - атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проектов 955/955А (шифр «Борей» / «Борей-А»).

Северный и Тихоокеанский флоты ВМФ России владеют семью крейсерами этих проектов, построенных на «Севмаше». Каждый из них несет 16 МБР «Булава».

Журналисты уточнили, что у твердотопливной МБР «Булава» дальность поражения превышает девять тысяч километров. Стартовая масса ракеты составляет примерно 37 тонн.

На днях Минобороны России получило от Ростеха очередную партию буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров. Это позволит быстро развернуть миномет на позиции для стрельбы.

Военные Оружие Армия

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