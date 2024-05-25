«Мы все понимаем, что при таких расходах экономика ВС, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», - подчеркнул он.

Все средства, по словам Путина, важно не только эффективно расходоваться на нужды армии , а в целом вписываться в экономику.

Также он обратил внимание на ряд принятых ранее решений, которые призваны повысить эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники.

«Просил бы сегодня доложить, как организована эта работа», - добавил Путин.