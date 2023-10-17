Черноморский флот испытает у берегов Севастополя реактивные бомбометы
В Севастополе 17 октября пройдут учения Черноморского флота. Губернатор Михаил Развожаев предупредил жителей города в своем Telegram-канале о громких звуках.
«Будет громко. В городе все спокойно», - написал он.
Маневры устроят утром в районе Северного и Южного молов. Корабли Черноморского флота, по словам Михаила Развожаева, применят реактивные бомбометы.
Плановые маневры по противоминной и противодиверсионной обороне прошли в Севастопольской бухте 13 октября. В них участвовали патрульный корабль «Павел Державин», морские тральщики и другие средства. Военные потренировались в уничтожении беспилотных катеров и морских мин.
Специалиста финского Университета национальной обороны Ансси Мункки насторожили учения российского флота в Балтийском море, которые прошли в сентябре с участием корвета «Стойкий». Он заявил, что такие ракетные пуски случались не каждый год.