Черноморский флот испытает у берегов Севастополя реактивные бомбометы

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«Будет громко. В городе все спокойно», - написал он.

Маневры устроят утром в районе Северного и Южного молов. Корабли Черноморского флота, по словам Михаила Развожаева, применят реактивные бомбометы.

Плановые маневры по противоминной и противодиверсионной обороне прошли в Севастопольской бухте 13 октября. В них участвовали патрульный корабль «Павел Державин», морские тральщики и другие средства. Военные потренировались в уничтожении беспилотных катеров и морских мин.

Специалиста финского Университета национальной обороны Ансси Мункки насторожили учения российского флота в Балтийском море, которые прошли в сентябре с участием корвета «Стойкий». Он заявил, что такие ракетные пуски случались не каждый год.