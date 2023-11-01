Чемезов заявил о резком увеличении производства танков в России

Производство танков в 2023 году увеличилось примерно в семь раз, а бронетехники - в 4,5 раза. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель госкорпорации сообщил, что производство некоторых видов военной продукции и боеприпасов увеличилось в 60 раз. По его словам, выручка Ростеха составит в этом году около 2,8 триллиона рублей. Чемезов добавил, что корпорация расширяет и развивает новые направления деятельности.

«Мы постоянно модернизируем технику», - подчеркнул он.

Глава Ростеха также подтвердил информацию о том, что Рособоронэкспорт установил партнерские отношения с 43 странами Африки. Он обратил внимание на усиление производственной мощности корпорации и важную роль военной техники для обеспечения безопасности страны.

Ранее Ростех поставил российским войскам новые колесные самоходные гаубицы «Мальва». Артиллерийские орудия могут поразить противника на расстоянии более 24 километров. Кроме того, гаубицы позволяют в случае обстрела быстро уходить от ответного огня.