Цели по всей Европе. Главком РВСН оценил радиус действия «Орешника»

Запуск 21 ноября он назвал успешным. По словам Каракаева, это испытание в боевых условиях подтвердило обоснованность заложенных в «Орешник» проектно-конструкторских и технических решений. Главком РВСН сообщил, что новую ракету не смогут остановить любые существующие и перспективные системы ПРО, она способна поражать разные цели, от одиночных до площадных и высокозащищенных.

«Исходя из поставленных задач и дальности действия этого оружия оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно отличает его от других видов высокоточного оружия большой дальности», - сказал он.