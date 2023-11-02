02 ноября 2023, 11:48

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

РИА «Новости»
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Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат» и проходят боевое слаживание на полигонах в зоне СВО. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира отряда.

По его словам, к бывшим «вагнеровцам» в отряде относятся не только командиры, но и бронетанковая группа, артиллеристы и примерно на 60% - экипажи штурмовых групп.

Во время боевого слаживания применяют FPV-дроны. На следующем этапе будут привлекать ствольную артиллерию, танки и БМП-3. Тренировки проходят постоянно, проблем с боеприпасами не наблюдается.

Накануне появилась информация, что ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии и ее возглавил сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел. Однако позже депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что о вхождении ЧВК в Росгвардию не может быть и речи - экс-«вагнеровцы» могут заключать контракты как добовольцы, только в индивидуальном порядке.

Армия
01 ноября 2023, 23:26
Суверенные и независимые. Политолог пояснил слухи о поставке снарядов из КНДР в Россию
РИА «Новости»
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Украинские и американские СМИ растиражировали информацию, что КНДР якобы передала России миллион снарядов. Чего они хотят этим добиться, «360» рассказал политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Эксперт уточнил, что это неофициальная информация, нет достоверных данных, поставляла ли Северная Корея снаряды в Россию. Однако политолог напомнил, что Россия и КНДР - суверенные государства.

«Они имеют право осуществлять торговлю в любых сферах, в том числе и в военно-технической», - подчеркнул Мезюхо.

Политолог считает, что украинские СМИ таким образом хотят продемонстрировать мнимую международную изоляцию России. Офис президента Владимира Зеленского постоянно навязывает мысль, что РФ осталась в одиночестве и у нее нет «нормальных» экономических партнеров. Распространяемые слухи должны показать, что российская сторона якобы может сотрудничать только с теми странами, которые на протяжении многих лет были обложены миллионом санкций.

«Посыл этих публикаций уничижителен и в отношении России, и в отношении КНДР. Но правда заключается в том, что и Россия, и КНДР обладают суверенитетом. А Украина, чьи СМИ сегодня издевательски освещают эту неподтвержденную новость, никаким суверенитетом и независимостью не обладает», - подчеркнул эксперт.

Украина - это не самостоятельное государственное образование, подытожил политолог.

Северная Корея Россия Оружие Украина
01 ноября 2023, 15:22
ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии под руководством сына Пригожина
РИА "Новости"
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Частная военная компания «Вагнер» стала подразделением Росгвардии, которое возглавил сын бывшего основателя ЧВК Евгения Пригожина Павел. В Перми идет набор в ее состав, привлекают самых «отчаянных, смелых, лучших», отметили в Telegram-канале «ЧВК «Вагнер» Пермь». Пермский представитель «Вагнер» подтвердил изданию 59.RU эту информацию.
Набирают только тех, у кого есть боевой опыт, в возрасте от 20 до 55 лет. При этом заключенные больше не смогут попасть в ряды ЧВК. Атрибутика и символика остались прежними. С желающими вступить в ряды «вагнеровцев» заключают контракт. От них требуют предоставить российский паспорт, копии свидетельств о рождении близких родственников и другие документы, в том числе медицинские справки.
Северная Корея Россия Оружие Украина
01 ноября 2023, 14:57
Чемезов заявил о резком увеличении производства танков в России
Pxhere
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Производство танков в 2023 году увеличилось примерно в семь раз, а бронетехники — в 4,5 раза. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24».

Производство танков в 2023 году увеличилось примерно в семь раз, а бронетехники - в 4,5 раза. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель госкорпорации сообщил, что производство некоторых видов военной продукции и боеприпасов увеличилось в 60 раз. По его словам, выручка Ростеха составит в этом году около 2,8 триллиона рублей. Чемезов добавил, что корпорация расширяет и развивает новые направления деятельности.

«Мы постоянно модернизируем технику», - подчеркнул он.

Глава Ростеха также подтвердил информацию о том, что Рособоронэкспорт установил партнерские отношения с 43 странами Африки. Он обратил внимание на усиление производственной мощности корпорации и важную роль военной техники для обеспечения безопасности страны.

Ранее Ростех поставил российским войскам новые колесные самоходные гаубицы «Мальва». Артиллерийские орудия могут поразить противника на расстоянии более 24 километров. Кроме того, гаубицы позволяют в случае обстрела быстро уходить от ответного огня.

Ростех Оружие Армия Танки
01 ноября 2023, 13:02
Минцифры поддержало идею создания кибервойск в России
РИА «Новости»
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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что однозначно поддерживает инициативу по созданию кибервойск в стране. Он предположил, что Минобороны уже активно прорабатывает этот вопрос.

Министр предложил не просто создать кибервойска и предоставить отсрочку тем, кто в них вступит, но и обсуждать заключение контрактов на службу в войсках, связанных с киберобеспечением СВО и противодействием информационным атакам.

О создании кибервойск в России говорят еще с весны прошлого года. Предложения озвучивали и обсуждали замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, депутат Госдумы Антон Горелкин. Последний призывал создать подразделение кибервойск в Росгвардии и считал это необходимым «в условиях информационного противоборства».

Президент Infowatch Наталья Касперская отмечала, что высококвалифицированных IT-специалистов, которые способны создавать подобные технологии в киберсфере, мало - для этого нужно усердно учиться. Такие эксперты на вес золота, и не слишком рационально будет отправлять их на передовую - возможно, им лучше будет служить в кибервойсках, предполагала Касперская.

«По планам создания кибервойск. Я <…> точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для IТ-специалистов]», - заявил Шадаев, выступая на форуме издания Cnews.

Армия Технологии

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