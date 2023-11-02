Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

По его словам, к бывшим «вагнеровцам» в отряде относятся не только командиры, но и бронетанковая группа, артиллеристы и примерно на 60% - экипажи штурмовых групп.

Во время боевого слаживания применяют FPV-дроны. На следующем этапе будут привлекать ствольную артиллерию, танки и БМП-3. Тренировки проходят постоянно, проблем с боеприпасами не наблюдается.

Накануне появилась информация, что ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии и ее возглавил сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел. Однако позже депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что о вхождении ЧВК в Росгвардию не может быть и речи - экс-«вагнеровцы» могут заключать контракты как добовольцы, только в индивидуальном порядке.