«Вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки - в лобовой проекции», - сказал он.

Комплексом «Рефлекс-М» оснастили российские танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-72Б3М и Т-90М. Собеседник агентства заявил, что преимущество применяемой ими ракеты «Инвар-М/М1» - в тандемной кумулятивной боевой части. Благодаря ей средняя бронепробиваемость для этих снарядов составила около 800 миллиметров. В некоторых случаях боекомплект бронетехники Вооруженных сил Украины детонировал после первого же попадания российской ракеты.

На Херсонском направлении западную бронетехнику уничтожали ударами Т-72Б3. Российские военные заявили, что их танки по многим характеристикам лучше Abrams и Leopard.