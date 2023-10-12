Более 350 тысяч человек приняли на военную службу в России
На военную службу по контракту в России в 2023 году приняли 357 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Беспилотниками нового типа атаковали военные объекты и инфраструктуру в Киевской, Одесской и Кировоградской областях. Украинцы написали в пабликах, что российские беспилотники стали издавать другой звук. Если раньше при приближении БПЛА слышали гул, похожий на работающий мотор мопеда, то теперь - газонокосилки.
Представитель Минобороны Украины подтвердил, что противник упростил и расширил производство дронов. По его информации, российские подразделения стали использовать большое количество простых дронов, сделанных из более дешевых китайских комплектующих.
Китай с сентября ввел двухлетние ограничения на экспорт в Россию гражданских дронов и комплектующих. Минпромторг заявил, что производители не жаловались на дефицит.
Ударные мини-беспилотники представляют собой гражданские квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат на противника. Такие БПЛА стали инновационным направлением боевой работы в зоне проведения спецоперации.
«На сегодняшний день подобные дроны являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения», - рассказал собеседник агентства.
В первую очередь мини-беспилотники используют для поражения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения бронетехники.
Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк ранее заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Дальность полета этих дронов увеличили до 70 километров.
«Конечно, [слухи]. Если они так полагаются на спутниковые снимки, то есть масса ситуаций, когда эти снимки могли бы помочь нормализовать обстановку, в том числе в отношении удара по больнице в секторе Газа», - сказал министр.
Сергей Лавров не подтвердил заявление представителя Пентагона Джона Кирби о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР.