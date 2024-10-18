18 октября 2024, 04:55

Более 30 цыган в Ленинградской области получили повестки в военкомат

РИА «Новости»
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Жители «цыганской деревни», где ранее произошло ЧП с сотрудниками ГАИ, получили повестки в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом пресс-служба регионального главка МВД сообщила РИА «Новости».

«Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет», - сообщил собеседник агентства.

В ночь на 14 октября инспектор ГАИ остановил машину , но водитель попытался скрыться и доехал до табора. Навстречу подъехавшим полицейским вышли более полусотни цыган и отбили нарушителя. Водитель признался, что решил сбежать от сотрудников ДПС, потому что ездил без прав.

Ленинградская область Водители Полиция
14 октября 2024, 09:35
Стало известно, как летчик-испытатель спас МиГ-31М с отказавшими двигателями
РИА «Новости»
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Летчик-испытатель Роман Таскаев спас истребитель-перехватчика МиГ-31М, который экипаж посадил на аэродром при отказе обоих двигателей во время испытаний. За это он получил звание Героя России.

Сейчас он работает директором по летным испытаниям ПАО «Яковлев». Звание Героя России Таскаев получил указом президента от 16 августа 1992 года.

Подробностями спасения истребителя Таскаев поделился с РИА «Новости». По его словам, во время одного из полетов на МиГ-31М вместе со штурманом Леонидом Поповым должен были выполнить испытательный пуск новой ракеты. Это происходило на высокой скорости. При заходе в зону пусков началось разрушение опоры правого двигателя и пошла сильная вибрация.

«Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация „пожар левого двигателя“. Его тоже пришлось выключить. И это все - на большой скорости и далеко от аэродрома взлета!» - отметил Таскаев.

По его словам, на земле их призывали катапультироваться. Однако экипаж смог дотянуть до аэродрома и не прыгнуть.

Ракеты Россия
11 октября 2024, 10:59
Появились фотографии генерала Суровикина в Африке
РИА «Новости»
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Герою России генералу армии Сергею Суровикину исполнилось 58 лет. Ura.ru опубликовало новые фото военачальника и приоткрыло завесу тайны, где он сейчас находится.

«Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним все в порядке», - сообщил изданию знакомый генерала. Он и предоставил кадры, сделанные несколько дней назад.

В октябре прошлого года командующим ВКС вместо Суровикина назначили генерал-полковника Виктора Афзалова. Сам же Суровикин надолго пропал из публичного поля.

В мае появились слухи , что он приезжал в Москву и посещал Кремль, но они не подтвердились. Ролик, который выдавали за доказательство приезда генерала, как оказалось, сняли за полгода до этого.

Герою России генералу армии Сергею Суровикину исполнилось 58 лет.

Ura.ru опубликовало новые фото военачальника и приоткрыло завесу тайны, где он сейчас находится.

Африка Военные Россия Сергей Суровикин
11 октября 2024, 02:23
Зверь с ракетами. Новый российский корвет «Ржев» удивил американцев
РИА «Новости»
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ВМФ России получит на вооружение новейший российский ракетный корвет «Ржев». Несмотря на малый размер, он обладает мощным оружием. Американский журнал The National Interest назвал это судно зверем с ракетами.

Корабль проекта 22800 класса «Каракурт» направился с Амурского судостроительного завода во Владивосток для проведения ходовых и государственных испытаний. Ожидается, что «Ржев» присоединится к Тихоокеанскому флоту в начале 2026 года.

Несмотря на компактные размеры - длину всего 66,7 метра и водоизмещение 860 тонн - этот корвет хорошо вооружен. Разработчики оснастили его восемью противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», артиллерийской установкой АК-176МА и автоматической двухцелевой пушкой А-190. «Ржев» способен атаковать надводные корабли и противостоять различным угрозам как совместно с другими силами, так и в одиночку.

«Это знаменует собой смещение акцента для российского ВМФ в сторону меньших, но высокоэффективных судов. <…> Новый российский корвет класса „Каракурт“ - зверь, носитель крылатых ракет», - заявил журналист Питер Сучиу.

К классу «Каракурт» относятся четыре малых ракетных корабля, сообщили «Известия». Их строительство по заказу Минобороны началось в 2019 году.

Корабли Россия Армия
10 октября 2024, 21:19
Ушедшему в трехмесячную самоволку уральскому рядовому дали реальный срок
«ВКонтакте»
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Срок в пять лет и шесть месяцев колонии общего режима получил призванный в рамках частичной мобилизации рядовой из уральского города Усть-Катава за трехмесячную самоволку. Такой приговор вынес Магнитогорский гарнизонный военный суд.

В пресс-службе ведомства сообщили, что военную часть в Ростовской области солдат оставил в начале декабря 2023 года после обследования в медицинском учреждении. Из больницы рядовой уехал в родной город, где остался на три месяца, пропустив установленный срок возвращения в часть.

Магнитогорский военный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы и неявке в установленный срок без уважительных причин в период мобилизации. В качестве наказания рядовому назначили пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о лишении права на получение социальных выплат ушедших в самоволку военных, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Речь идет о ежемесячной сумме в размере 158 тысяч рублей. При этом выплаты возобновятся, если военный вернется в часть или место несения службы.

Военные Приговоры Россия

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