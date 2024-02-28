НАТО исчерпал возможности по поддержанию сухопутных войск ВСУ. Если альянс решится на прямую конфронтацию с Россией, то наверняка решит задействовать авиацию. Существует и другой вариант — возможное нападение вооруженных сил блока на Калининград, сообщила газета Asia Times. Всю абсурдность этого предположения обрисовал на стриме «360» с Анастасией Букреевой профессор российского Государственного университета управления и доктор политических наук Владимир Волох.

Пустые разговоры Эксперт заявил, что каждый, кто делает такое предположение, должен понимать, что нападение на Калининград - это нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями.

«И понятно, что Россия никогда не оставит в одиночестве свой важнейший такой стратегический субъект, как Калининградская область», - подчеркнул собеседник Букреевой.

Профессор отметил, что жители российского эксклава - мужественные люди, которые могут за себя постоять. Также в полной боеготовности находятся Вооруженные силы, которые защищают Калининград: Балтийский флот и сухопутные войска.

«Это полный абсурд говорить, что НАТО попытается напасть на Калининград. Конечно, НАТО прекрасно понимает, что это просто заявление, голословные заявления, рассчитанные на дешевый пиар - якобы какая-то сила еще есть у НАТО», - заявил Волох.

По мнению эксперта, Североатлантический альянс ни в коем случае не будет сейчас нападать на Россию, Вооруженные силы которой находятся на пике своей мощи и силы, имеют боевой опыт и «в состоянии дать отпор любому агрессору». Поэтому слухи о нападении на Калининград - это пустые разговоры.

Плановая история В Польше начались крупномасштабные учения войск альянса. В Белоруссии забеспокоились, что под учениями НАТО скрывается организация ударных группировок.

Профессор заявил, что, скорее всего, это «плановая история», больше нацеленная на показ.

У НАТО и украинских националистов нет успехов, поэтому учения - это способ показать, что у военного блока еще есть какие-то возможности.

НАТО исчерпал возможности по поддержанию сухопутных войск ВСУ. Если альянс решится на прямую конфронтацию с Россией, то наверняка решит задействовать авиацию. Существует и другой вариант - возможное нападение вооруженных сил блока на Калининград, сообщила газета Asia Times. Всю абсурдность этого предположения обрисовал на стриме «360» с Анастасией Букреевой профессор российского Государственного университета управления и доктор политических наук Владимир Волох.