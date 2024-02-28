28 февраля 2024, 06:18

Боевые возможности ЗРК «Тор» кратно увеличат

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российские инженеры начали глубокую модернизацию зенитного ракетного комплекса «Тор». Военные получат перспективное вооружение малой дальности, сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».

«Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства „Тор“», - сказал он.

По словам Фанила Зиятдинова, производство зенитных ракетных комплексов наращивали постепенно. Если 10 лет лет назад «Купол» выпускал только монопродукт ЗРК «Тор-М2У», то теперь ЗРК «Тор-М2» в четырех вариантах боевой машины. Он заявил, что перспективный ЗРК малой дальности кратно увеличит эксплуатационные и боевые возможности.

Завод выполнил гособоронзаказ и развернул производство новых образцов. Фанил Зиятдинов привел в качестве примера мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» и бое­вую машину «Тайфун-ПВО».

ЗРК «Тор-М2» применили в зоне проведения спецоперации. Минобороны показало бой с участием расчета.

Оружие Армия Импортозамещение
26 февраля 2024, 16:25
Северный флот лишился статуса межвидового стратегического объединения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Из указа президента следует, что пункты, которые наделяли Северный флот данным статусом, признаются утратившими силу.

Регионы Северо-Западного федерального округа, ранее относившиеся к Северному флоту, этим документом включили в Ленинградский военный округ. Речь идет о Коми, Архангельской и Мурманской областях и Ненецком автономном округе.

Владимир Путин Армия
26 февраля 2024, 15:58
Ленинградский и Московский военные округа появятся в России по указу Путина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов. Документ разместили 26 февраля на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе Путина уточняются особенности военно-административного деления. Московский военный округ установят в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также города Москвы.

Ленинградской военный округ - в административных границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

О планах воссоздать Ленинградский военный округ президент сообщал в интервью журналисту Павлу Зарубину после вступления Финляндии в НАТО.

Путин указал на то, что раньше у России и Финляндии были «самые добрые и сердечные» отношения, а проблем не было.

«Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», - подчеркнул глава государства.

Военные Владимир Путин
25 февраля 2024, 23:14
«Полный абсурд». Россия не оставит Калининград, если НАТО решится напасть на регион
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
НАТО исчерпал возможности по поддержанию сухопутных войск ВСУ. Если альянс решится на прямую конфронтацию с Россией, то наверняка решит задействовать авиацию. Существует и другой вариант — возможное нападение вооруженных сил блока на Калининград, сообщила газета Asia Times. Всю абсурдность этого предположения обрисовал на стриме «360» с Анастасией Букреевой профессор российского Государственного университета управления и доктор политических наук Владимир Волох.

Пустые разговоры Эксперт заявил, что каждый, кто делает такое предположение, должен понимать, что нападение на Калининград - это нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями.

«И понятно, что Россия никогда не оставит в одиночестве свой важнейший такой стратегический субъект, как Калининградская область», - подчеркнул собеседник Букреевой.

Профессор отметил, что жители российского эксклава - мужественные люди, которые могут за себя постоять. Также в полной боеготовности находятся Вооруженные силы, которые защищают Калининград: Балтийский флот и сухопутные войска.

«Это полный абсурд говорить, что НАТО попытается напасть на Калининград. Конечно, НАТО прекрасно понимает, что это просто заявление, голословные заявления, рассчитанные на дешевый пиар - якобы какая-то сила еще есть у НАТО», - заявил Волох.

По мнению эксперта, Североатлантический альянс ни в коем случае не будет сейчас нападать на Россию, Вооруженные силы которой находятся на пике своей мощи и силы, имеют боевой опыт и «в состоянии дать отпор любому агрессору». Поэтому слухи о нападении на Калининград - это пустые разговоры.

Плановая история В Польше начались крупномасштабные учения войск альянса. В Белоруссии забеспокоились, что под учениями НАТО скрывается организация ударных группировок.

Профессор заявил, что, скорее всего, это «плановая история», больше нацеленная на показ.

У НАТО и украинских националистов нет успехов, поэтому учения - это способ показать, что у военного блока еще есть какие-то возможности.

НАТО исчерпал возможности по поддержанию сухопутных войск ВСУ. Если альянс решится на прямую конфронтацию с Россией, то наверняка решит задействовать авиацию. Существует и другой вариант - возможное нападение вооруженных сил блока на Калининград, сообщила газета Asia Times. Всю абсурдность этого предположения обрисовал на стриме «360» с Анастасией Букреевой профессор российского Государственного университета управления и доктор политических наук Владимир Волох.

Россия НАТО Польша Калининград
23 февраля 2024, 03:17
Работникам прокуратуры и следственных органов предложили предоставить отсрочку от призыва
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва в ряды российской армии служащих в органах и организациях прокуратуры и следственных органах и учреждениях Следственного комитета. Текст документа разместили в электронной базе ГД.

Поправки предложили внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». По новому закону отсрочку от воинской службы предоставят гражданам с высшим образованием и специальными званиями на время такой службы.

В случае, если Госдума одобрит законопроект с поправками, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Программисты и другие сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут получить отсрочку от службы в армии на весеннем призыве 2024 года. Для получения отсрочки должны выполняться ряд требований - возраст, образование, время работы и даже продолжительность рабочего дня.

Законы Военные Россия Армия

Новости по теме