14 ноября 2023, 05:23

Боевые возможности российского истребителя Су-57 продолжат расти — Ростех

РИА «Новости»
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Боевые способности истребителя пятого поколения Су-57 быстро растут, его оснастят двигателем второго этапа («изделие 30»). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти», - сказано в сообщении.

Сейчас Су-57 проходит летные тестирования с двигателем второго этапа. В рамках действующего контракта планируют поставку самолетов с новым движущим устройством. При этом даже с двигателем первого этапа истребитель подходит под требования к технике пятого поколения.

Ранее в Military Watch назвали Су-57 единственным истребителем пятого поколения, который участвовал в настоящих боях. Благодаря применению ракеты Р-37М по дальности поражения самолет превзошел аналоги из Китая и США.

Российская армия использовала Су-57 с первых недель СВО на Украине. По словам специалиста Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина , этот истребитель уступил американскому F-35 только в одном аспекте - уровне шума.

Военные Истребитель Су-57 Россия Оружие
13 ноября 2023, 13:07
Партию боевых самолетов Checkmate произведут в 2026 году
РИА «Новости»
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Производство самолетов нового типа повысит боевой потенциал России. Об этом в своем Telegram-канале написал первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России», - отметил он.

Бондарев напомнил, что госкорпорация «Ростех» начала подготовку к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Установочную партию планируют произвести в 2026 году. Впервые Checkmate презентовали летом 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС.

Спрос на российское оружие за границей сохраняется вопреки санкциям и попыткам дискредитации России. Продукцию военного назначения экспортируют с соблюдением графика отгрузок и договоренностей с иностранными партнерами. Портфель оружейных заказов держится на стабильно высоком уровне - 50–55 миллиардов долларов.

Ранее Ростех сообщил о разработке передовой 80-миллиметровой авиационной ракеты нового поколения. Она сочетает в себе свойства двух видов боеприпасов.

Истребители Самолеты Россия Армия
13 ноября 2023, 12:17
«Шах и мат». Новый истребитель Checkmate станет самым маневренным
РИА «Новости»
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Российские авиазаводы приступили к подготовке выпуска первых образцов истребителя Checkmate. О том, что из себя представляет самолет и какими преимуществами он обладает, «360» рассказал военный историк и директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

Легкий и маневренный Он обратил внимание на легкость и маневренность нового самолета. По словам эксперта, свое название «шах и мат» истребитель получил не просто так: он сможет сочетать в себе как серьезные боевые функции, так и относительно недорогое производство.

«„Шах и мат“ - переводится с английского название этого самолета. Изготовлен по технологии стелс и имеет один двигатель. При одном двигателе он легче, чем Су-57 и значительно более дешевый с учетом того, что один двигатель», - отметил Кнутов.

Военный историк обратил внимание, что новый истребитель сможет нести на себе вооружение с самолета Су-57.

«Полагаю, что линейка вооружений будет совместима у Су-57 и Checkmate, чтобы удешевить производство оружия, и при этом оно было достаточно современным и универсальным», - добавил он.

Новейшие системы проектирования Кнутов также заявил, что при разработке Checkmate авиаконструкторы использовали 3D- моделирование.

«Сейчас особенность заключается в том, что мы используем, как и американцы, новые системы проектирования - 3D-моделирование. Они очень эффективны, и за счет этого удается сократить сроки проектирования и сроки реализации», - заключил военный эксперт.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что опытный образец Checkmate может появиться в России до конца 2025 года. Специалисты Ростеха уже передали всю необходимую документацию на завод-изготовитель.

Истребители Самолеты Россия Оружие Армия
13 ноября 2023, 07:38
Мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос на фоне их применения на СВО
Пресс-служба Минобороны
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Спрос на российские истребители Су-35, танки Т-90 и вертолеты Ка-52 на мировом оружейном рынке вырос на фоне их применения в ходе спецоперации. Об этом рассказал «Российской газете» заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, также увеличилась популярность тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, самоходной гаубицы «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Российская военная техника продемонстрировала свою эффективность в противодействии натовской, констатировал Артяков. Он добавил, что партнеры «Ростеха» следят за применением отечественного вооружения на поле боя, анализируют, что стоит доработать. Представители промышленности получают обратную связь из зоны СВО.

«Портфель заказов „Рособоронэкспорта“ стабильно держится на уровне свыше четырех триллионов рублей. Мы постоянно работаем над его увеличением - расширяем географию и номенклатуру поставок в дружественные страны, продвигаем продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск», - добавил заместитель генерального директора «Ростеха».

По его словам, наиболее перспективные направления - ПВО, ВВС, бронетанковая техника и стрелковое оружие.

Вертолеты Истребители Ростех Танки
13 ноября 2023, 04:46
Подготовка к производству истребителей Checkmate началась в России
РИА «Новости»
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Российские специалисты начали готовиться к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на пресс-службу Ростеха.

Российские специалисты начали готовиться к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщило РИА «Новости» , сославшись на пресс-службу Ростеха.

Как заявили в госкорпорации, в проект внесли изменения, основанные на проведенных ранее работах. Это позволило скорректировать сроки первого вылета.

«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», - сказали журналистам.

После первой презентации истребителя потенциальных заказчиков попросили дать обратную связь. На основе отзывов изменили стоимость и некоторые технические решения. По словам пресс-службы, это помогло увеличить конкурентоспособность и коммерческую привлекательность Checkmate.Также это снизило технические риски при его создании.

Впервые Checkmate презентовали летом 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Он представляет собой первый в России однодвигательный самолет пятого поколения.

Истребители Россия

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