«Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти», - сказано в сообщении.

Сейчас Су-57 проходит летные тестирования с двигателем второго этапа. В рамках действующего контракта планируют поставку самолетов с новым движущим устройством. При этом даже с двигателем первого этапа истребитель подходит под требования к технике пятого поколения.

Ранее в Military Watch назвали Су-57 единственным истребителем пятого поколения, который участвовал в настоящих боях. Благодаря применению ракеты Р-37М по дальности поражения самолет превзошел аналоги из Китая и США.

Российская армия использовала Су-57 с первых недель СВО на Украине. По словам специалиста Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина , этот истребитель уступил американскому F-35 только в одном аспекте - уровне шума.