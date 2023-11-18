Боевые корабли ТОФ прибыли в индийский порт Вишакхапатнам

Стало известного имя нового начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ

На должность начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России назначили генерал-лейтенанта Дмитрия Клименко. Об этом сообщило издание «Красная звезда», разместившее интервью с военным.

В интервью Клименко представили как начальника ракетных войск и артиллерии ВС России. Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, на этом посту он служил с 2011 года.

Клименко в 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, служил в разных частях армии и флота. Участвовал в двух чеченских войнах, в 2000 году Клименко присвоили звание Героя России.

Звание генерал-лейтенанта Дмитрий Клименко получил 9 ноября 2023 года. Указ подписал президент России Владимир Путин. Генеральские погоны помимо Клименко получили еще 43 офицера.

На должность начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России назначили генерал-лейтенанта Дмитрия Клименко. Об этом сообщило издание «Красная звезда» , разместившее интервью с военным.