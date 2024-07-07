Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам

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Китайские военнослужащие прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в совместных антитеррористических учениях. Маневры начнутся 8 июля, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В республике приземлился самолет с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. С 8 до 19 июля пройдет совместная антитеррористическая тренировка. Китайские и белорусские военные обменяются опытом, проведут слаживание подразделений и подготовят базу для будущего сотрудничества.

В апреле Вооруженные силы Белоруссии проверили боеготовность танковых и инженерных частей на западе страны, а затем присоединились ко второму этапу российских учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил о росте угроз в Восточной Европе , а военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил нападение со стороны Украины.