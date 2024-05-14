Белоусов рассказал о задачах, которые перед ним поставил Путин

«Хотел бы остановиться на двух ключевых задачах, которые были поставлены передо мной президентом. Первое - это обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7% в ВВП страны», - подчеркнул кандидат на пост главы МО.

Эта цель непростая, добавил Белоусов. Задача предполагает оптимизацию военных расходов, и каждый рубль должен приносить максимальный эффект. Вторая задача заключается в необходимости сделать военную экономику и работу ведомства максимально открытыми к инновациям.

Еще одна цель - комплектация российских войск. Речь идет не о мобилизации, а о вопросах, связанных с оснащением ВС, отметил Белоусов.