20 июня 2024, 13:12

Белоусов пригрозил наказанием за срыв сроков сдачи жилья для военных

Читайте нас в: Google Новости

Под личный контроль взял строительство домов и инфраструктуры в военном городке 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота министр обороны России Андрей Белоусов. В ходе поездки на Дальний Восток он проверил ход идущих работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить возведение в срок домов, казарм для размещения солдат, а также складов для оружия и военной техники.

Министру доложили, что до 1 декабря 2025 года в военном городке появятся три места для расположения 400 солдат и столовая на тысячу мест. На втором этапе работ в военном городке построят еще три казармы, спортивный комплекс, а также склад для техники и ремонта.

«Я взял на личный контроль эту стройку, будете мне ежемесячно докладывать количество механизмов, количество людей. И только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша личная уголовная ответственность», - заявил Белоусов, обращаясь к руководителю организации военно-строительного комплекса.

После глава оборонного ведомства проверил, в каких условиях живет личный состав бригады, и пообщался с военными.

На минувшей неделе министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин обсудили вопросы помощи регионов войскам, а также увеличение поставок беспилотников. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в ходе дополнительных закупок экипировки, средств радиоэлектронной борьбы, дронов и бронезащиты нужно привести все к большему единообразию.

Строительство Военные Россия Андрей Белоусов
16 июня 2024, 15:40
Рейд по поиску уклонистов от воинского учета провели в Балашихе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Военные следователи вместе с полицейскими провели рейд в Балашихе и выявили 131 уклониста от службы в армии. Об этом сообщил источник 360.ru.

С 3 по 10 июня правоохранители проводили проверки в общежитиях, хостелах, на рынках и производственных предприятиях.

«В ходе рейдов выявлено 131 человек, которые уклонились от исполнения обязанностей по воинскому учету», - рассказал источник.

На каждого мужчину составили протоколы об административном правонарушении. Также правоохранители выявляли тех, кто находится в городе с нарушением регистрации.

Ранее более 50 иностранных работников задержали на рынках в Петербурге. Всего полицейские проверили более 350 иностранцев. На следующей неделе президент России Владимир Путин собирается провести совещание по миграционной политике.

Мигранты Военные Мужчины Балашиха Армия
15 июня 2024, 11:28
Путин присвоил имя Героя СССР Леонова 389-му разведпункту спецназначения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза, разведчика Виктора Николаевича Леонова. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 389-го разведывательного пункта специального назначения», - следует из документа.

Указ вступил в силу 14 июня.

Также почетные наименования «гвардейский» присвоили 1466-му и 1472-му мотострелковым полкам. До этого их получили 17-я артиллерийская бригада большой мощности и 29-я общевойсковая Армия.

Ранее Путин присвоил звания 44 офицерам. Один из них - командующий группировкой «Восток» Андрей Кузьменко - стал генерал-полковником. Петр Болгарев, Дмитрий Клименко и Михаил Кособоков получили звания генерал-лейтенант.

СССР Россия Владимир Путин Армия
13 июня 2024, 08:52
Российские конструкторы создали компактный пулемет ПКZ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отечественные конструкторы разработали 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ. Об этом сообщили «Известия».

Разработчиком выступило пермское конструкторское бюро «Лаби». Как отметили специалисты, пулемет будет востребован в бою в стесненных условиях. Длина ПКZ составила 850 миллиметров, а вес - около семи килограммов без короба с патронами. Он на 1,5 килограмма легче пулемета ПКМ.

Главный конструктор Андрей Малков подчеркнул, что по техническому заданию новинку нужно было сделать такой, чтобы ее можно было незаметно носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой.

«На СВО первыми стараются поразить бойцов с „длинным черным веслом“, то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения», - уточнил он.

Военный эксперт Алексей Леонков заверил, что новый пулемет будет пользоваться популярностью в штурмовых подразделениях. Для штурма окопов и боев в городской среде нужна интенсивность и кучность стрельбы. Новый пулемет это сможет обеспечить, добавил Леонков.

В начале июня стало известно, что российские инженеры разработали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша». Его разработкой занимался входящий в Ростех холдинг «Высокоточные комплексы».

Стрельба Ростех Военные
13 июня 2024, 07:38
«Всему есть предел». Появление кораблей на Кубе связали с давним заявлением Путина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Появление российских кораблей на Кубе означает, что Россия отстоит свои национальные интересы и обеспечит стратегическую безопасность. Норвежский политолог Гленн Дизен припомнил в X заявление президента Владимира Путина о красных линиях.

По его словам, на Западе усомнились в том, что Россия осмелится защищать выполнение озвученных ограничений, а риск третьей мировой войны сочли необоснованным. Дизен доказал обратное. Он припомнил заявление Путина в 2014 году и показал фото российского корабля в порту Гаваны спустя 10 лет.

«Путин тогда заявил: „Всему есть предел. А с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Готовы ли мы последовательно защищать наши национальные интересы, или мы навсегда сдадимся, отступим неизвестно куда?“», - процитировал политолог.

Дизен заявил, что отправкой кораблей Россия предупредила НАТО об ответных мерах на отправку оружия Украине. По мнению политолога, она не позволит разрушить систему сдерживания.

Ударная группа Северного флота на одном из этапов дальнего похода вошла в порт Гаваны. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США проследят за кораблями.

Куба Корабли Международные отношения Запад Владимир Путин Армия

Новости по теме