Белоусов объяснил необходимость создания нового рода войск

«Широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач», - сказал глава ведомства.

Белоусов добавил, что дроны использовались также как средства сетевого обмена и борьбы. Он объяснил, что именно из-за возросшей роли БПЛА в структуре Вооруженных сил России появится отдельный род войск - беспилотных систем.

Беспилотники стали главным оружием в современных конфликтах. Военный эксперт Александр Гольц сообщил, что преимущество на стороне тех сил, которые имеют наибольшее количество дронов.