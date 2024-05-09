Белоруссия и Россия вместе отработают применение нестратегического ЯО

Министерства обороны и генеральные штабы уже получили необходимые распоряжения, подчеркнул глава государства.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения», - сказал Путин.

Он напомнил, что подобные маневры проводят регулярно и в этот раз они пройдут в три этапа. На втором к российским специалистам подключатся коллеги из Белоруссии.

Генштаб ВС России уже начал подготовку к проведению в ближайшее время учений. В них примут участие соединения ЮВО, авиация и флот. В ходе маневров отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.