Батальон специального минирования займется уничтожением ВСУ с дронов

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В составе Вооруженных сил России создали спецбатальон саперов - пилотов дронов, которому поручили разведку, минирование территории и уничтожение противника. Начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным Сотый сообщил об этом РИА «Новости».

Первый в своем роде батальон специального минирования, по его информации, создали на базе инженерной бригады Южного военного округа в зоне проведения спецоперации. На службу в нем заступили опытные специалисты, обеспеченные современными беспилотниками.

«Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника», - сказал глава штаба.

Полевой сборочный цех обустроили недалеко от передовой. Инженеры доработали полученные дроны и собрали замыкатели для подрыва с пульта управления. Для каждого БПЛА создали собственный инженерный боеприпас.

Пермские ученые разработали материал, который сделает дроны невидимыми для средств радиолокационной борьбы противника. Специальный материал укроет БПЛА от электромагнитного излучения.