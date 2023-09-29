Аварийный запас летчиков ВКС оснастили пистолетом-пулеметом

Читайте нас в:

Во время осмотра Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова министр обороны Сергей Шойгу указал на то, что нужно укладывать в носимые аварийные запасы (НАЗ) новое оружие.

«В НАЗ под сиденье летчика закладывается», - ответил главе Минобороны Грехов.

Пистолет-пулемет разработали в тульском Конструкторским бюро приборостроения. В мае представители предприятия сообщили, что ПП-2000 положительно прошел испытания на удобство размещения оружия в аварийном запасе.

Его разработали под патрон «Парабеллум». ПП-2000 - очно из самых легких в мире оружий. Он весит 1,4 килограмма без магазина и приклада.

В пятницу, 29 сентября, на полигоне Капустин Яр запустили новую высокоточную модернизированную ракету. За пуском наблюдал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он уточнил, что испытания новой ракеты продолжатся.