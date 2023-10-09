Армия России получит очередную партию новых самолетов Су-34

Украинцы по звуку выяснили, что ВС России применили новые дроны

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Российские военные начали использовать большое количество новых недорогих дронов. Украинцы сравнили их звук с газонокосилкой, сообщило «Военное обозрение».

Беспилотниками нового типа атаковали военные объекты и инфраструктуру в Киевской, Одесской и Кировоградской областях. Украинцы написали в пабликах, что российские беспилотники стали издавать другой звук. Если раньше при приближении БПЛА слышали гул, похожий на работающий мотор мопеда, то теперь - газонокосилки.

Представитель Минобороны Украины подтвердил, что противник упростил и расширил производство дронов. По его информации, российские подразделения стали использовать большое количество простых дронов, сделанных из более дешевых китайских комплектующих.

Китай с сентября ввел двухлетние ограничения на экспорт в Россию гражданских дронов и комплектующих. Минпромторг заявил, что производители не жаловались на дефицит.