Армия России получит очередную партию новых самолетов Су-34
Российские войска получат вторую в 2023 году партию новых бомбардировщиков Су-34 от Объединенной авиастроительной корпорации. После летных испытаний самолеты передали Минобороны России, объявил Ростех.
«Вторая в этом году партия новых самолетов Су-34, изготовленная Объединенной авиастроительной корпорацией Ростеха, передана Минобороны России», - сообщили корпорации.
Бомбардировщики Су-34 прошли весь комплекс наземных и летных испытаний. Разработчики увеличили дальность поражения целей на суше и воде, подготовили самолеты к применению перспективных средств поражения, повысили точность удара.
По словам специалистов Ростеха, Су-34 зарекомендовали себя и стали частью ударной мощи фронтовой авиации. Их применили для ударов по объектам Вооруженных сил Украины , в том числе командным пунктам и бронетехнике. На Западе этот бомбардировщик, оснащенный ракетой «Кинжал» , назвали смертельной угрозой для НАТО.