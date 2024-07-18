18 июля 2024, 09:27

Антидрон «Леший» разработали в России

РИА «Новости»
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Холдинг «Росэлектроника» разработал для российских военных мобильный комплекс защиты от дронов под названием «Леший». Он предназначен для прикрытия служебных автомобилей и военного автотранспорта, отметила пресс-служба компании.

Этот подавитель размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, которые создают подобие защитного купола над транспортным средством. Система гарантирует подавление каналов управления FPV-дронами.

«Радиус действия системы - порядка 250 метров. Аппаратура эффективно работает как стационарно, так и в движении», - отметили в холдинге.

Комплекс в ходе испытаний продемонстрировал свою эффективность и поставляется заказчикам.

«Новую систему можно использовать, в том числе для защиты промышленных объектов. Наша аппаратура отличается от существующих аналогов низкой стоимостью и высокой надежностью. Заказчики в основном дают положительные отзывы на комплексы, мы работаем над расширением диапазона частот», - добавил гендиректор ВЦКБ «Полюс» Анатолий Кузнецов.

Утром в четверг Минобороны сообщило об уничтожении 35 дронов ВСУ за ночь над двумя регионами России.

Беспилотники Военные
15 июля 2024, 13:21
Тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным
РИА «Новости»
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Российский тяжелый многофункциональный морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» оснастят легкими ракетами. Об этом РИА «Новости» рассказал  управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

По его словам, на один борт дрона планируют разместить до восьми пусковых установок.

«Такой катер сможет выполнить роль носителя ракеты с малой поражающей мощностью, она получит автономное управление джойстиком с земли и видеокамеру. Можно положить небольшой заряд. Сама ракета - очень дешевое и простое изделие ценой около 500 тысяч рублей», - сказал управляющий директор.

Даниленко добавил, что всего в катер смогут смонтировать порядка шести-восьми единиц ракет, которые смогут нести заряд небольшой поражающей мощности. При этом он точно дойдет в ту точку, куда укажет оператор.

Ранее в России прошли испытания уникальных бронепанелей для защиты от дронов.

Оружие
13 июля 2024, 03:15
Техническое оснащение развивается. Евкуров оценил учебу на полигоне в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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Замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил 243-й общевойсковой полигон в Молькине Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ранее там готовили бойцов ЧВК «Вагнер». Генерал-полковник проинспектировал подготовку военнослужащих, их работу с беспилотниками и использование боевой техники с закрытых огневых позиций.

«Техническое оснащение у нас развивается. <…> Это большой плюс», - сказал Евкуров.

Так он прокомментировал тот факт, что в прошлые времена после стрельб приходилось выдвигаться к целям, чтобы оценить качество работы танкистов, а теперь все видно на экране монитора.

Ранее Евкуров заявил , что российских военных будут обучать стрельбе из дробовика, чтобы уничтожать дроны и другие низколетящие цели.

Стрельба Армия
10 июля 2024, 14:30
Российский истребитель подняли в небо из-за норвежского военного самолета
РИА «Новости»
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Норвежский военный самолет попытался приблизиться к границе России над Баренцевым морем. В небо подняли российский истребитель. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, к границе России приблизился самолет базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон». В воздух подняли дежурный истребитель МиГ-31.

Норвежский пилот развернулся и улетел от границы, не нарушив ее. Российский истребитель благополучно прилетел обратно на аэродром базирования.

Минобороны заверило, что полет над нейтральными водами проходил в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее военный летчик рассказал , почему российские военные не сбивают американские разведывательные дроны, летающие у берегов Крыма.

Истребители Военные Норвегия Самолеты Россия
09 июля 2024, 00:54
Высшее артиллерийское командное училище создадут в Саратове
РИА «Новости»
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Высшее артиллерийское командное училище создадут в Саратове. Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина разместили на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

Задачами образовательного учреждения станут обучение по программам высшего и дополнительного профессионального образования и научно-исследовательская работа в интересах обороны страны.

Численность военнослужащих и гражданского персонала составит шесть тысяч человек.

Ранее выпускники Благовещенского высшего танкового Краснознаменного командного училища приехали в Зарайск. Они возложили цветы к городскому мемориалу, чтобы отметить 30-ю годовщину со дня окончания учебы.

Россия Армия Михаил Мишустин

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