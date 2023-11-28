28 ноября 2023, 07:55

Американский журналист раскрыл роль российских Су-30СМ в спецоперации на Украине

РИА «Новости»
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Российская армия использовала новейшие истребители Су-30СМ в зоне спецоперации для прикрытия своих бомбардировщиков, которые наносили удары. Они отвлекали внимание украинских систем ПВО, заявила обозреватель журнала The National Interest Майя Карлин.

Новый многоцелевой истребитель Су-30СМ создали на основе Су-30. Американская журналистка назвала эту модель более совершенной, чем предыдущая. Самолет оснастили улучшенной радиолокационной станцией и двумя турбореактивными двигателями Ал-31ФП, корпус сделали из титана и высокопрочных алюминиевых сплавов. В прошлом году, по словам Майи Карлин, российская армия получила первую партию тяжелых истребителей Су-30СМ2 - новейшего варианта семейства Су-30.

«Су-30СМ используются для прикрытия российских бомбардировщиков на Украине, действуя в качестве отвлекающих факторов. <…> Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки», - заявила она.

Эти истребители, по информации автора статьи, задействовали во многих операциях на Украине. Например, для патрулирования территории в паре с истребителями Су-35.

Издание Military Watch Magazine сообщало, что Су-30СМ эффективно ликвидировал безэкипажные катера Вооруженных сил Украины. Эти истребители выпускали ракеты «воздух-земля» , не входя в зону противника.

Истребители Самолеты Россия Украина Армия
28 ноября 2023, 05:51
Мини-БПЛА создали для Су-57, которые он сможет сбрасывать в воздухе
РИА «Новости»
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Для истребителя ВС РФ пятого поколения Су-57 создали мини-дроны, которые он способен нести на борту. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе», - сказано в материале.

По словам собеседника агентства, истребитель может запускать несколько таких беспилотников и управлять ими. Он подчеркнул, что говорит об ударных БПЛА, разведывательных дронах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы.

Десять таких сброшенных дронов прорвут ПВО неприятеля, потому что перегрузят ее информационные системы. Также противовоздушную оборону противника будут атаковать средствами поражения истребителей и беспилотниками.

Ранее в журнале The National Interest заявили, что в США забеспокоились из-за планов России по наращиванию производства БПЛА. В материале отметили, что в эксплуатацию введут новый мощный дрон С-70Б, который можно применять в связке с передовыми истребителями пятого поколения Су-57.

Беспилотники Россия Оружие
27 ноября 2023, 05:31
Разработчик первого морского дрона рассказал о его характеристиках
РИА «Новости»
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Первые российские морские дроны передадут Министерству обороны до конца года. Управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппского машиностроительного завода) Михаил Даниленко рассказал о функционале беспилотников. В интервью РИА «Новости» он назвал эти аппараты «одноразовыми катерами».

Даниленко пояснил, что первые российские безэкипажные катера смогут разогнаться до 80 километров в час, а также нести взрывчатку весом до 600 килограммов. По его словам, разработчики задумали, чтобы дроны перевозили не только тротил, но и средства сопровождения и разведки.

«Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности», - добавил управляющий директор.

Даниленко отметил и то, что морские дроны смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника. В целом возглавляемое им предприятие специализируется на производстве катеров для российских силовых структур.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 12 безэкипажных украинских катеров морской авиацией Черноморского флота. Все аппараты следовали в направлении полуострова Крым.

Беспилотники Россия
23 ноября 2023, 09:29
Льготы военнослужащих-контрактников в России предложили распространить на добровольцев
РИА «Новости»
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В России добровольцев спецоперации предложили наделить теми же льготами, которые положены военнослужащим-контрактникам, а родственникам раненых солдат — давать отпуск по уходу за ними. Сенатор Андрей Турчак перечислил в своем Telegram-канале новые инициативы рабочей группы по вопросам СВО.

В России добровольцев спецоперации предложили наделить теми же льготами, которые положены военнослужащим-контрактникам, а родственникам раненых солдат - давать отпуск по уходу за ними. Сенатор Андрей Турчак перечислил в своем Telegram-канале новые инициативы рабочей группы по вопросам СВО.

«В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения, гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество», - сообщил он.

Супругам и родителям тяжелобольных военнослужащих предложили брать отпуск по уходу за ними и разрешить оформлять по доверенности регистрацию по месту жительства. Андрей Турчак сообщил, что необходимо утвердить единый порядок бронирования билетов на транспорт для участников спецоперации и проведения им реабилитации вне очереди.

Рабочая группа по СВО внесла свои идеи в очередной доклад президенту России. Сенатор заявил, что за основу взяли обращения людей. Они просили уравнять льготы разных категорий участников кампании.

Льготы Военные Армия
22 ноября 2023, 13:05
Партию отремонтированных БМП-2 поставили в российские войска
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Российские войска получили партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«„560-й БТРЗ“ (бронетанковый ремонтный завод. - прим. ред.) холдинга <…> отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта», - сообщили представители «Высокоточных комплексов».

В пресс-службе обратили внимание, что в минувшем октябре предприятие, расположенное в Амурской области, отремонтировало столько же техники, сколько фактически поставило за весь прошлый год.

Во время работ у боевых машин полностью отремонтировали либо заменили на новые все основные узлы и агрегаты. Кроме того, сотрудники завода оснастили БМП-2 специальными креплениями для оперативной установки комплектов дополнительной защиты.

«Выражаю благодарность сотрудникам 560 БТРЗ за самоотверженный труд и высокий профессионализм и самоотдачу», - отметил исполняющий обязанности исполнительного директора завода Андрей Дорничев.

Он отметил, что на фоне значительно выросших параметров ГОЗ и увеличившейся нагрузки предприятие расширило штат и увеличило заработную плату рабочих. За последние месяцы завод принял на работу около 100 человек.

«Мы готовы трудоустроить еще более 100 человек. Требуются токари, слесари, инженеры-конструкторы. Ждем специалистов всех рабочих профессий», - заключил Дорничев.

Россия Оружие Армия

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