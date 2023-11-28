Американский журналист раскрыл роль российских Су-30СМ в спецоперации на Украине

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Новый многоцелевой истребитель Су-30СМ создали на основе Су-30. Американская журналистка назвала эту модель более совершенной, чем предыдущая. Самолет оснастили улучшенной радиолокационной станцией и двумя турбореактивными двигателями Ал-31ФП, корпус сделали из титана и высокопрочных алюминиевых сплавов. В прошлом году, по словам Майи Карлин, российская армия получила первую партию тяжелых истребителей Су-30СМ2 - новейшего варианта семейства Су-30.

«Су-30СМ используются для прикрытия российских бомбардировщиков на Украине, действуя в качестве отвлекающих факторов. <…> Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки», - заявила она.

Эти истребители, по информации автора статьи, задействовали во многих операциях на Украине. Например, для патрулирования территории в паре с истребителями Су-35.

Издание Military Watch Magazine сообщало, что Су-30СМ эффективно ликвидировал безэкипажные катера Вооруженных сил Украины. Эти истребители выпускали ракеты «воздух-земля» , не входя в зону противника.