08 ноября 2023, 14:04

Американский дрон впервые сменил траекторию разведки в районе Крыма

Unsplash
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Базирующийся в Сицилии американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk сменил траекторию полета. Он начал следить за обстановкой в Крыму с территории Болгарии и Турции, а не подлетать к границе России, сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Беспилотник с позывным FORTE10 8 ноября изменил маршрут. Утром RQ-4B Global Hawk стартовал с военно-морской авиабазы НАТО в Сицилии и около 10 часов его засекли над Черным морем. Раньше дрон приближался к границе России в районе Крымского полуострова, но теперь в течение двух часов кружил над территориальными водами Болгарии и Турции.

Журналисты связали эти перемены с решением президента России Владимира Путина организовать регулярное патрулирование акватории Черного моря истребителями-перехватчиками МиГ-31 с комплексами «Кинжал».

RQ-4B Global Hawk регулярно проводил разведку у границ России. В 2019 году его заметили над территорией Донбасса , через год - возле Крыма. Летом 2023 года он подлетел в компании MQ-9 Reaper. На перехват дронов подняли два истребителя.

США Беспилотники Крым
06 ноября 2023, 23:39
Кадыров рассказал о подготовке перешедших в «Ахмат» бывших бойцов «Вагнера»
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Вошедшие в состав чеченского спецназа «Ахмат» бывшие бойцы частной военной компании «Вагнер» перед выездом на линию соприкосновения проходят тренировки и боевое слаживание с другими военными. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В качестве подтверждения своих слов он опубликовал видео с подготовкой бойцов.

«Прежде чем приступить к выполнению оперативно-боевых задач, парням необходимо пройти боевое слаживание. Это ощутимо повысит их эффективность» - пояснил Кадыров.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что инструкторы добиваются от бойцов глубоких знаний в разных областях, чтобы они могли применить их в зависимости от ситуации, с которыми им придется столкнуться на передовой.

«Спецназ „Ахмат“ берет качеством, а не количеством. Этот факт известен всем. И я рад, что сегодня ряды знаменитого подразделения пополнили бойцы, которые имеют прекрасный боевой опыт, зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины», - добавил Кадыров.

О переходе в состав чеченского спецназа «Ахмат» бывших бойцов частной военной компании «Вагнер» стало известно в конце октября. Заместитель командира отряда заявил, что бывшие бойцы создали внутри спецназа отряд «Камертон» для участия в специальной военной операции. Он подчеркнул, что среди бывших «музыкантов» оказались не только командиры, но также и бронетанковые группы, артиллеристы, а также основной костяк штурмовых групп.

Рамзан Кадыров Военные
02 ноября 2023, 11:48
Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»
РИА «Новости»
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Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат» и проходят боевое слаживание на полигонах в зоне СВО. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира отряда.

По его словам, к бывшим «вагнеровцам» в отряде относятся не только командиры, но и бронетанковая группа, артиллеристы и примерно на 60% - экипажи штурмовых групп.

Во время боевого слаживания применяют FPV-дроны. На следующем этапе будут привлекать ствольную артиллерию, танки и БМП-3. Тренировки проходят постоянно, проблем с боеприпасами не наблюдается.

Накануне появилась информация, что ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии и ее возглавил сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел. Однако позже депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что о вхождении ЧВК в Росгвардию не может быть и речи - экс-«вагнеровцы» могут заключать контракты как добовольцы, только в индивидуальном порядке.

Армия
01 ноября 2023, 23:26
Суверенные и независимые. Политолог пояснил слухи о поставке снарядов из КНДР в Россию
РИА «Новости»
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Украинские и американские СМИ растиражировали информацию, что КНДР якобы передала России миллион снарядов. Чего они хотят этим добиться, «360» рассказал политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Эксперт уточнил, что это неофициальная информация, нет достоверных данных, поставляла ли Северная Корея снаряды в Россию. Однако политолог напомнил, что Россия и КНДР - суверенные государства.

«Они имеют право осуществлять торговлю в любых сферах, в том числе и в военно-технической», - подчеркнул Мезюхо.

Политолог считает, что украинские СМИ таким образом хотят продемонстрировать мнимую международную изоляцию России. Офис президента Владимира Зеленского постоянно навязывает мысль, что РФ осталась в одиночестве и у нее нет «нормальных» экономических партнеров. Распространяемые слухи должны показать, что российская сторона якобы может сотрудничать только с теми странами, которые на протяжении многих лет были обложены миллионом санкций.

«Посыл этих публикаций уничижителен и в отношении России, и в отношении КНДР. Но правда заключается в том, что и Россия, и КНДР обладают суверенитетом. А Украина, чьи СМИ сегодня издевательски освещают эту неподтвержденную новость, никаким суверенитетом и независимостью не обладает», - подчеркнул эксперт.

Украина - это не самостоятельное государственное образование, подытожил политолог.

Северная Корея Россия Оружие Украина
01 ноября 2023, 15:22
ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии под руководством сына Пригожина
РИА "Новости"
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Частная военная компания «Вагнер» стала подразделением Росгвардии, которое возглавил сын бывшего основателя ЧВК Евгения Пригожина Павел. В Перми идет набор в ее состав, привлекают самых «отчаянных, смелых, лучших», отметили в Telegram-канале «ЧВК «Вагнер» Пермь». Пермский представитель «Вагнер» подтвердил изданию 59.RU эту информацию.
Набирают только тех, у кого есть боевой опыт, в возрасте от 20 до 55 лет. При этом заключенные больше не смогут попасть в ряды ЧВК. Атрибутика и символика остались прежними. С желающими вступить в ряды «вагнеровцев» заключают контракт. От них требуют предоставить российский паспорт, копии свидетельств о рождении близких родственников и другие документы, в том числе медицинские справки.
Северная Корея Россия Оружие Украина

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