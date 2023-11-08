Американский дрон впервые сменил траекторию разведки в районе Крыма
Базирующийся в Сицилии американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk сменил траекторию полета. Он начал следить за обстановкой в Крыму с территории Болгарии и Турции, а не подлетать к границе России, сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Беспилотник с позывным FORTE10 8 ноября изменил маршрут. Утром RQ-4B Global Hawk стартовал с военно-морской авиабазы НАТО в Сицилии и около 10 часов его засекли над Черным морем. Раньше дрон приближался к границе России в районе Крымского полуострова, но теперь в течение двух часов кружил над территориальными водами Болгарии и Турции.
Журналисты связали эти перемены с решением президента России Владимира Путина организовать регулярное патрулирование акватории Черного моря истребителями-перехватчиками МиГ-31 с комплексами «Кинжал».
RQ-4B Global Hawk регулярно проводил разведку у границ России. В 2019 году его заметили над территорией Донбасса , через год - возле Крыма. Летом 2023 года он подлетел в компании MQ-9 Reaper. На перехват дронов подняли два истребителя.