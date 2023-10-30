Американские журналисты признали российскую армию лучшей в мире

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ВС РФ получили оценку в 94,3 балла, а в категориях «Лидер» и «Политическое влияние» американцы поставили России 100 очков. Второй по силе армией мира по версии журналистов обладают Соединенные Штаты, третье место заняли Вооруженные силы Китая. На четвертой и пятой строчках оказались войска Израиля и Южной Кореи.

Американские журналисты признали силу и влияние армий Украины, Великобритании, Израиля, Турции и Германии. На последних строчках рейтинга оказались Сингапур, Люксембург, Эстония, Нидерланды и Новая Зеландия.

Военный обозреватель из США Дэвид Экс ранее заявил, что увеличение производства дронов-камикадзе в России создаст условия для больших потерь танков Вооруженных сил Украины. Скопления беспилотников демонстрируют эффективность, уничтожая танки, подчеркнул журналист.