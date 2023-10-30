30 октября 2023, 21:20

Американские журналисты признали российскую армию лучшей в мире

unsplash.com
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Вооруженные силы Соединенных Штатов уступили первое место российской армии в рейтинге американского журнала U.S. News & World Report. Об этом сообщили на сайте издания.

ВС РФ получили оценку в 94,3 балла, а в категориях «Лидер» и «Политическое влияние» американцы поставили России 100 очков. Второй по силе армией мира по версии журналистов обладают Соединенные Штаты, третье место заняли Вооруженные силы Китая. На четвертой и пятой строчках оказались войска Израиля и Южной Кореи.

Американские журналисты признали силу и влияние армий Украины, Великобритании, Израиля, Турции и Германии. На последних строчках рейтинга оказались Сингапур, Люксембург, Эстония, Нидерланды и Новая Зеландия.

Военный обозреватель из США Дэвид Экс ранее заявил, что увеличение производства дронов-камикадзе в России создаст условия для больших потерь танков Вооруженных сил Украины. Скопления беспилотников демонстрируют эффективность, уничтожая танки, подчеркнул журналист.

США Россия Армия
30 октября 2023, 07:46
Батальон специального минирования займется уничтожением ВСУ с дронов
РИА «Новости»
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В составе Вооруженных сил России создали спецбатальон саперов — пилотов дронов, которому поручили разведку, минирование территории и уничтожение противника. Начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным Сотый сообщил об этом РИА «Новости».

В составе Вооруженных сил России создали спецбатальон саперов - пилотов дронов, которому поручили разведку, минирование территории и уничтожение противника. Начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным Сотый сообщил об этом РИА «Новости».

Первый в своем роде батальон специального минирования, по его информации, создали на базе инженерной бригады Южного военного округа в зоне проведения спецоперации. На службу в нем заступили опытные специалисты, обеспеченные современными беспилотниками.

«Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника», - сказал глава штаба.

Полевой сборочный цех обустроили недалеко от передовой. Инженеры доработали полученные дроны и собрали замыкатели для подрыва с пульта управления. Для каждого БПЛА создали собственный инженерный боеприпас.

Пермские ученые разработали материал, который сделает дроны невидимыми для средств радиолокационной борьбы противника. Специальный материал укроет БПЛА от электромагнитного излучения.

Беспилотники Военные Армия
29 октября 2023, 23:11
Командующим группировкой войск «Днепр» назначили Михаила Теплинского
Википедия
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Командир Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр». О кадровых перестановках в российской армии написали «Известия» со ссылкой на источники.

До нового назначения Теплинский был заместителем командующего объединенной группировкой российских войск. А группировкой войск «Днепр» руководил генерал-полковник Олег Макаревич. Он сейчас ждет назначения на другую должность.

Михаилу Теплинскому 54 года. Он - уроженец Донецкой области. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. Участвовал в ликвидации вооруженного конфликта в Приднестровье, в боях первой и второй чеченских войн.

В 2019 году стал начальником штаба, первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа. В 2021 ему присвоили звание генерал-полковник. А в 2022 Теплинского назначили командующим Воздушно-десантными войсками.

Летом появилась информация о возможном возрождении 104-й гвардейской дивизии в составе ВДВ. По информации источника ТАСС, командование приняло окончательное решение о воссоздании дивизии на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Произойти это должно к 1 декабря.

О планах возродить 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию к концу 2023 года также сообщал командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Россия Армия
29 октября 2023, 17:45
Кадыров подтвердил переход бывших бойцов «Вагнера» в чеченский спецназ
РИА «Новости»
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Свыше 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в чеченский спецназ «Ахмат». Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бывшие бойцы „Вагнера“ перешли в элитный спецназ „Ахмат“. В очередной группе более 170 воинов, имеющих боевой опыт в горячих точках, в том числе на территории Украины», - написал он.

Кадыров отметил, что бойцы «Вагнера» и ранее переходили в «Ахмат», но теперь произошло массовое пополнение личного состава.

«Уверен, что этому примеру последуют и другие представители ЧВК. Мы только рады этому. Всеобщими усилиями защитим Родину и будет единой семьей сражаться на территории специальной операции с врагами России», - добавил глава республики.

Ранее о массовом переходе бывших членов «Вагнера» в «Ахмат» сообщил командир чеченского спецназа Апти Алаудинов. Он отмечал, что бойцы обоих подразделений ранее уже работали вместе на смежных участках в зоне боевых действий.

Чечня Военные
27 октября 2023, 18:28
ВКС России возлавил генерал-полковник Афзалов
Пресс-служба Минобороны
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Генерала-полковника Виктора Афзалова назначили новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Об этом сообщили на сайте Минобороны России.

«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначили главнокомандующим воздушно-космическими силами», - указали в сообщении.

До назначения Афзалов занимал должность временно исполняющего главкома ВКС РФ. Ранее стало известно о его назначении на должность вместо генерала армии Сергея Суровикина.

Виктор Афзалов учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники и противовоздушной обороны. В июле 2017 года он стал командующим армией ВВС и противовоздушной обороны Восточного военного округа.

В августе 2018 года его перевели на пост начальника главного штаба Воздушно-космических сил России.

В начале сентября у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пытались узнать о генерале Суровикине. Однако представитель Кремля не стал отвечать на вопросы журналистов.

Военные Россия Армия Сергей Суровикин

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