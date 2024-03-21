21 марта 2024, 10:42

Американские конструкторы не смогли снабдить самолеты лазерными пушками

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Военно-воздушные силы США планировали провести летные испытания самолета AC-130J Ghostrider с энергетическим оружием лазерного наведения. Проект остановили из-за технических проблем, сообщил сайт The War Zone.

Программу Airborne High Energy Laser с участием оружейной компании Lockheed Martin запустили в 2019 году. AC-130J Ghostrider мог стать первым американским самолетом с лазерным оружием. Летные испытания планировали провести в 2021 финансовом году, но несколько раз откладывали, а теперь и вовсе отменили.

«После выполнения значительных сквозных операций на высокой мощности в ходе наземных испытаний на открытом воздухе твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами», - сказал представитель командования спецопераций ВВС США.

Издание выяснило, что программу закроют в 2024 году. Пентагон не запросил денег на ее реализацию в следующем финансовом году.

Собственное лазерное оружие дальнего действия разработала Великобритания. Минобороны заявило, что его пока не ввели в эксплуатацию и, вопреки заявлениям СМИ, не планировали испытывать на Украине.

США Авиация Истребители Самолеты Оружие
22 марта 2024, 06:57
Российская подлодка поразила «Калибром» цель на расстоянии тысячи километров
Пресс-служба Минобороны
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В Японском море прошли военные учения. Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота поразила цель крылатой ракетой комплекса «Калибр» с расстояния более тысячи километров, сообщило Минобороны России.

Экипаж дизель-электрической подводной лодки запустил крылатую ракету «Калибр» из подводного положения. Огневая позиция условного противника находилась на берегу - на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Субмарина «Волхов» поразила цель в расчетное время, учения прошли успешно. Дальность стрельбы превысила тысячу километров.

Прошедшие маневры входили в план боевой подготовки. Район ракетных стрельб прикрывали корабли Тихоокеанского флота, беспилотники и самолеты морской авиации.

Военные учения прошли у берегов Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев объяснил горожанам причину громких звуков - в акватории Северного и Южного молов прошли тренировки с применением стрелкового оружия.

Военные учения Подлодки Армия
21 марта 2024, 12:56
Матку российских «Пчелок» заметили в зоне СВО
РИА «Новости»
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Возле Артемовска в ДНР засекли платформу-беспилотник для сброса FPV-дронов «Пчелка». Российские войска с помощью этого аппарата увеличили радиус поражения, сообщил Telegram-канал «Русский инженер».

В интернете необычное устройство прозвали маткой, имея ввиду пчелиный рой. Военные использовали этот гибрид самолета и квадрокоптера для того, чтобы запускать дроны «Пчелка» с воздуха без применения катапульты. Платформа уносила их на дальнее расстояние, приводила в действие и служила ретранслятором. По словам автора канала, российские войска давно взяли это устройство на вооружение.

Инженеры разработали конвертоплан «Ловкий» , который способен набирать высоту вертикально, развивать скорость до 200 километров в час и лететь до 1,5 часа.

«Известия» сообщили, что беспилотник сделали из карбона - легким и устойчивым к влаге.

Беспилотники Оружие Импортозамещение
19 марта 2024, 14:41
Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море
РИА «Новости»
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Боеготовность пограничных сил нужно наращивать не только на суше, но и в море, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что речь идет прежде всего о Черном море.

«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп», - отметил президент.

Слова главы государства прозвучали особенно актуально на фоне атак на Черноморский флот. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал причастность НАТО к нанесению ущерба российским кораблям.

Он также заявил, что ВСУ били по Черноморскому флоту ракетами, поставленными на Украину Западом. В феврале украинские боевики пытались атаковать гражданские суда в Черном море.

Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта.

RT вел трансляцию вступительного слова российского лидера.

Черное море Россия Владимир Путин Армия
19 марта 2024, 12:44
Стало известно, получат ли россияне электронные повестки в весенний призыв
РИА «Новости»
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Уже во время весеннего призыва в Москве будут рассылать электронные повестки. Об этом в эфире RTVI рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он напомнил, что такие повестки приходили призывникам и осенью.

«Они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», - уточнил парламентарий.

Ранее предполагалось, что электронные повестки в военкомат будут массово отправлять только с осени 2024 года , однако тестовая рассылка начнется раньше.

Закон о создании единого реестра воинского учета приняли в апреле 2023 года. Документ подписал президент России Владимир Путин. Закон подразумевал, что военнообязанным будут передавать повестки в бумажном виде и дублировать их в электронном формате. Причем электронную повестку будут считать врученной с того момента, как ее разместили в личном кабинете россиянина в информационной системе.

Депутаты Армия

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