Американские конструкторы не смогли снабдить самолеты лазерными пушками

Программу Airborne High Energy Laser с участием оружейной компании Lockheed Martin запустили в 2019 году. AC-130J Ghostrider мог стать первым американским самолетом с лазерным оружием. Летные испытания планировали провести в 2021 финансовом году, но несколько раз откладывали, а теперь и вовсе отменили.

«После выполнения значительных сквозных операций на высокой мощности в ходе наземных испытаний на открытом воздухе твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами», - сказал представитель командования спецопераций ВВС США.

Издание выяснило, что программу закроют в 2024 году. Пентагон не запросил денег на ее реализацию в следующем финансовом году.

Собственное лазерное оружие дальнего действия разработала Великобритания. Минобороны заявило, что его пока не ввели в эксплуатацию и, вопреки заявлениям СМИ, не планировали испытывать на Украине.