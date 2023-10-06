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«Согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, которые должен получить Киев, подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки», - сказал он.

По словам собеседника агентства, комплексы РЭБ российских военных получат оптиматизированные настройки. Это позволит им подавлять бортовое оборудование и радиолокационные станции истребителей F-16.

Другой источник заявил, что военные успешно останавливали уже имеющиеся у украинской армии самолеты. Из-за этого пилотам противника приходилось разворачиваться на базу, так как они не могли выполнить задание.

Нидерланды объявили о планах поставить на Украину 42 американских истребителя. Это произойдет после того, как украинские инженеры и пилоты пройдут подготовку, - не раньше августа 2024 года.