Американские F-16 назвали более легкой мишенью для РЭБ России, чем советские самолеты

06 октября 2023, 06:13
piqsels
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Российские военные оптимизируют комплексы радиоэлектронной борьбы для обезвреживания истребителей F-16, которые получат Вооруженные силы Украины. Источник РИА «Новости» заявил, что американские самолеты остановить легче, чем советские.

«Согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, которые должен получить Киев, подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки», - сказал он.

По словам собеседника агентства, комплексы РЭБ российских военных получат оптиматизированные настройки. Это позволит им подавлять бортовое оборудование и радиолокационные станции истребителей F-16.

Другой источник заявил, что военные успешно останавливали уже имеющиеся у украинской армии самолеты. Из-за этого пилотам противника приходилось разворачиваться на базу, так как они не могли выполнить задание.

Нидерланды объявили о планах поставить на Украину 42 американских истребителя. Это произойдет после того, как украинские инженеры и пилоты пройдут подготовку, - не раньше августа 2024 года.

Истребители Самолеты Оружие Армия
Украинцы по звуку выяснили, что ВС России применили новые дроны
23 октября 2023, 08:59
Unsplash
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Российские военные начали использовать большое количество новых недорогих дронов. Украинцы сравнили их звук с газонокосилкой, сообщило «Военное обозрение».

Беспилотниками нового типа атаковали военные объекты и инфраструктуру в Киевской, Одесской и Кировоградской областях. Украинцы написали в пабликах, что российские беспилотники стали издавать другой звук. Если раньше при приближении БПЛА слышали гул, похожий на работающий мотор мопеда, то теперь - газонокосилки.

Представитель Минобороны Украины подтвердил, что противник упростил и расширил производство дронов. По его информации, российские подразделения стали использовать большое количество простых дронов, сделанных из более дешевых китайских комплектующих.

Китай с сентября ввел двухлетние ограничения на экспорт в Россию гражданских дронов и комплектующих. Минпромторг заявил, что производители не жаловались на дефицит.

Беспилотники Оружие Украина
Подразделения с ударными мини-дронами могут появиться в ВС России
21 октября 2023, 16:55
РИА «Новости»
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В Вооруженных силах России задумались о создании подразделений с ударными мини-дронами. Это поможет стандартизировать применение данного вида вооружения, сообщил источник РИА «Новости».

Ударные мини-беспилотники представляют собой гражданские квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат на противника. Такие БПЛА стали инновационным направлением боевой работы в зоне проведения спецоперации.

«На сегодняшний день подобные дроны являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения», - рассказал собеседник агентства.

В первую очередь мини-беспилотники используют для поражения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения бронетехники.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк ранее заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Дальность полета этих дронов увеличили до 70 километров.

Россия Армия
Новым командующим ВКС России стал генерал-полковник Афзалов — СМИ
20 октября 2023, 21:54
Пресс-служба Минобороны
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Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо Сергея Суровикина стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Россия Армия
Россия опровергла закупки оружия в КНДР
20 октября 2023, 12:54
Пресс-служба Минобороны
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Россия не получала оружие от КНДР. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия1», что это слухи. Его процитировал МИД.

«Конечно, [слухи]. Если они так полагаются на спутниковые снимки, то есть масса ситуаций, когда эти снимки могли бы помочь нормализовать обстановку, в том числе в отношении удара по больнице в секторе Газа», - сказал министр.

Сергей Лавров не подтвердил заявление представителя Пентагона Джона Кирби о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР.

Сергей Лавров КНДР Оружие

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