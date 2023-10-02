В Приморье проблемы с вывозом мусора: глава региона провел совещание

Стало известно, где находился подросток из Сургута, который пропал 5 дней назад

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В Сургуте 27 сентября волонтеры и правоохранительные органы начали поиски 15-летнего подростка, который не вернулся домой после тренировки. Спустя пять дней удалось юношу найти, но совершенно в другом городе, сообщает muksun.fm.

Юноша общался с родственниками. Звонил с другого номера, чтобы сообщить, что с ним все хорошо. Именно поэтому не были объявлены поиски мальчика волонтерами. Родители с первого дня обратились в полицию.

Выяснилось, что у Шамиля был Phone. Он заранее планировал побег. Причина – строгое отношение со стороны родителей, хотелось быть более свободным. Юноша продал мобильный телефон и снял квартиру в другом городе – в Екатеринбурге. Его опознали местные жители и сообщили об этом волонтерам.

Шамиль Мансуров отправился на тренировку, но домой в тот день так и не вернулся. Его исчезновению не предшествовала недавняя семейная ссора, поэтому было сложно предположить, куда мог деться юноша. Волонтеры расклеивали объявления на столбах вблизи дома. 30 сентября руководитель отряда «Поиск пропавших людей» Ирина Жилина Муксун.fm рассказала, что ориентировки были доставлены во все районы. Одна из них и помогла найти подростка.