Стало известно, где находился подросток из Сургута, который пропал 5 дней назад

02 октября 2023, 11:46
Читайте нас в: Google Новости

В Сургуте 27 сентября волонтеры и правоохранительные органы начали поиски 15-летнего подростка, который не вернулся домой после тренировки. Спустя пять дней удалось юношу найти, но совершенно в другом городе, сообщает muksun.fm.

Юноша общался с родственниками. Звонил с другого номера, чтобы сообщить, что с ним все хорошо. Именно поэтому не были объявлены поиски мальчика волонтерами. Родители с первого дня обратились в полицию.

Выяснилось, что у Шамиля был Phone. Он заранее планировал побег. Причина – строгое отношение со стороны родителей, хотелось быть более свободным. Юноша продал мобильный телефон и снял квартиру в другом городе – в Екатеринбурге. Его опознали местные жители и сообщили об этом волонтерам.

Шамиль Мансуров отправился на тренировку, но домой в тот день так и не вернулся. Его исчезновению не предшествовала недавняя семейная ссора, поэтому было сложно предположить, куда мог деться юноша. Волонтеры расклеивали объявления на столбах вблизи дома. 30 сентября руководитель отряда «Поиск пропавших людей» Ирина Жилина Муксун.fm рассказала, что ориентировки были доставлены во все районы. Одна из них и помогла найти подростка.

Актуально
В Приморье проблемы с вывозом мусора: глава региона провел совещание
02 октября 2023, 14:23
Читайте нас в: Google Новости
Глава Приморья Олег Кожемяко занялся вопросом вывоза мусора в регионе, сообщает zr.media. В понедельник, 2 октября, глава региона провел совещание, посвященное данной теме.

Актуально
В Удмуртии знакомые семейной пары украли у них кольца
02 октября 2023, 13:52
Читайте нас в: Google Новости
В Удмуртии у семейной пары украли обручальные кольца стоимостью около 30 тысяч рублей. Под подозрением малознакомые приятели, которых семья пригласила в гости, сообщает udm-info.ru.

Актуально
В Ростовской области запустили нейросеть, которая подбирает имена новорожденным
02 октября 2023, 13:35
Читайте нас в: Google Новости
Родителям Ростовской области предложено выбрать имя ребенка при помощи специальной программы, сообщает rostovgazeta.ru.

Актуально
Жительница Волгограда украла паспортные данные из группы автошколы, чтобы оформить кредит
02 октября 2023, 13:14
Читайте нас в: Google Новости
31-летняя жительница Волгограда обучалась в автошколе, где смогли обманным путем завладеть личными данными людей, с которыми училась в одной группе. Таким образом, женщина хотела взять кредит на чужие сторонние данные на сумму более полмиллиона рублей, сообщает novostivolgograda.ru.

Актуально

Новости по теме