«Мрачные темные стены»: Состояние школ в Карелии критическое

02 октября 2023, 11:23
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В одной из групп о Петрозаводске в социальной сети женщина рассказала о том, в каком состоянии находится здание учебного заведения, в котором учится ее ребенок, сообщает karelinform.ru.

Жительница отметила, что в городе много школ, которые находятся в аналогичном состоянии. Часть учебных заведений уже на ремонте. Она призывает администрацию города приехать в школу и лично убедиться, как сыпется штукатурка. Жительница просит что-либо предпринять, чтобы дети с удовольствием ходили на занятия.

Пользователи социальных сетей оставили комментарии. Кто-то призывает потерпеть, ведь на время ремонта детей переведут в другие школы, которые находятся на окраине города. Кто-то порекомендовал перевести ребенка в другую школу. Один из пользователей рассказал, что еще в 1992 году в школах были ужасные условия. С тех пор мало что изменилось.

Ранее эксперты рассказали, насколько законно то, что родители сдают деньги на различные нужды своего ребенка в момент школьного обучения.

Женщина рассказывает, что здание в ужасном состоянии и требует капитального ремонта. Возле школы нет места для футбольного поля. Дети просто не могут полноценно развиваться. Для родителей не предусмотрены скамейки, чтобы было легче ждать детей после завершения уроков.

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