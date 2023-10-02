«Мрачные темные стены»: Состояние школ в Карелии критическое

Читайте нас в:

Жительница отметила, что в городе много школ, которые находятся в аналогичном состоянии. Часть учебных заведений уже на ремонте. Она призывает администрацию города приехать в школу и лично убедиться, как сыпется штукатурка. Жительница просит что-либо предпринять, чтобы дети с удовольствием ходили на занятия.

Пользователи социальных сетей оставили комментарии. Кто-то призывает потерпеть, ведь на время ремонта детей переведут в другие школы, которые находятся на окраине города. Кто-то порекомендовал перевести ребенка в другую школу. Один из пользователей рассказал, что еще в 1992 году в школах были ужасные условия. С тех пор мало что изменилось.

Ранее эксперты рассказали, насколько законно то, что родители сдают деньги на различные нужды своего ребенка в момент школьного обучения.

Женщина рассказывает, что здание в ужасном состоянии и требует капитального ремонта. Возле школы нет места для футбольного поля. Дети просто не могут полноценно развиваться. Для родителей не предусмотрены скамейки, чтобы было легче ждать детей после завершения уроков.